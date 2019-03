Von Claus Weber

Sandhausen. In der Geschäftsstelle des SV Sandhausen haben Mitarbeiter einen großen Jahreskalender an die Wand gehängt. Darauf sind alle Heim- und Auswärtsspiele des Fußball-Zweitligisten festgehalten - die Termine der beiden Relegationspartien am 25. und 28. Mai allerdings nicht. Am Hardtwald ist man wieder viel optimistischer, nicht nur den direkten Abstieg, sondern auch die Relegation vermeiden zu können.

Denn die Situation hat sich durch die beiden jüngsten Siege in Magdeburg (1:0) und gegen St. Pauli (4:0) enorm verbessert, die Stimmung aufgehellt. Der SVS ist vom tiefsten Tabellenkeller auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz geklettert.

Uwe Koschinat hätte den Schwung am liebsten mitgenommen. Die Länderspielpause kam ihm ungelegen. "Wir wären gerne im Rhythmus geblieben", sagt er. Dennoch hat der Coach auf ein Testspiel verzichtet, stattdessen an der Fitness seiner Spieler und an der Taktik gearbeitet. "Wir haben an einigen Stellschrauben gedreht, die im Kampf um den Klassenverbleib wichtig werden können."

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht FC Ingolstadt steht schon das nächste "Sechs-Punkte-Spiel" auf dem Plan. Mit einem Sieg könnte Sandhausen den Vorsprung auf die Schanzer auf sieben Zähler ausbauen - und dem Tabellenletzten die Moral rauben.

Um den dürfte es ohnehin nicht gut bestellt sein. Während sich Sandhausen im Aufwind befindet, hat Ingolstadt seine vier letzten Spiele verloren - obwohl die Bayern in Berlin (0:2) und Paderborn (1:3) über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. Die Krux: Die Mannschaft ist stark besetzt, wurde aber offenbar falsch zusammengestellt und ist überhaupt nicht auf Abstiegskampf vorbereitet. Das könnte ein Plus für Sandhausen sein, das als kleinster Zweitligist mit dem Überlebenskampf vertraut ist.

Um den Karren nicht vollends an die Wand zu fahren, haben sich die Audi-städter sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen zum Ziel gesetzt. "Da ist ein Sieg gegen uns natürlich fest eingeplant", weiß Koschinat.

Zumal Ingolstadt die Scharte aus der Hinrunde ausmerzen will. Am 19. Oktober feierte Sandhausen einen 4:0-Heimsieg und bereitete Uwe Koschinat ein fabelhaftes Debüt. Der Effekt des Trainerwechsels schien danach aber schnell verpufft. Erst in den letzten Wochen ging es aufwärts. Jetzt greifen die Automatismen, fruchtet die Arbeit des Trainers.

In Ingolstadt kann Koschinat vermutlich auf seine erste Elf zurückgreifen. Der Muskelfaserriss bei Jesper Verlaat ist offenbar kleiner als gedacht. Gestern trainierte der Innenverteidiger schon wieder mit der Mannschaft. Linksverteidiger Leart Paqarada und Rechtsaußen Rurik Gislason kehrten ohne Blessuren von ihren Länderspielreisen mit dem Kosovo und Island an den Hardtwald zurück.

Sogar Nejmeddin Daghfous ist nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses wieder eine Option. Dagegen steht fest, dass Max Jansen noch eine Weile ausfällt. Wie sich herausgestellt hat, sind seine anhaltenden Beschwerden auf einen beidseitigen Leistenbruch zurückzuführen, der am heutigen Freitag operiert werden soll.

Bei seiner Operation "Klassenverbleib" wird der SV Sandhausen am Sonntag von rund 450 Anhängern unterstützt. Mannschaft und Verein übernehmen die Kosten für sechs Busse und den Eintritt. "Das ist eine tolle Geste", freut sich Koschinat, dem auch der Jahreskalender in der Geschäftsstelle aufgefallen sein dürfte. Am 25. Mai ist dort übrigens das DFB-Pokalfinale eingetragen. Damit allerdings waren die Mitarbeiter wohl doch ein bisschen zu optimistisch.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Karl, Linsmayer - Gislason, Förster, Schleusener - Wooten.