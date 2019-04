Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Zwei, die sich mögen, treffen sich am Samstag (13 Uhr/Sky) am Hardtwald. "Er ist mein Lieblings-Trainer", sagt der Sandhäuser Uwe Koschinat über den Paderborner Steffen Baumgart. Der Kollege gibt das Kompliment zurück: "Mannschaften, die von Uwe Koschinat trainiert werden, sind immer gefährlich. Sie geben nie auf."

Die letzten Spiele haben es bewiesen. Nach dem 0:3 gegen Aue gab keiner mehr einen Pfifferling auf den SV Sandhausen. Durch die drei jüngsten Siege gegen Magdeburg (1:0), St. Pauli (4:0) und Ingolstadt (2:1) hat sich die Ausgangslage entscheidend verbessert.

Aber noch ist unklar, wohin der Weg führen wird. Uwe Koschinat hat gleichwohl klare Vorstellungen darüber, wie der Kader in der kommenden Runde aussehen soll. Die Überlegungen gelten sowohl für die Zweite als auch für die Dritte Liga. Ein Vorbild bei der Personal-Planung ist der heutige Gegner. "Steffen Baumgart hat mit bewundernswerter Konsequenz die Spieler geholt, die sein System umsetzen können", sagt Koschinat.

Das sind "brutal schnelle" Leute auf den Außenbahnen und im Sturmzentrum, dazu ein Ballverteiler mit hoher Spiel-Intelligenz im Mittelfeld, aufgerückte Verteidiger und frühes Stören. Bedingungsloser Offensiv-Fußball mit allen damit verbundenen Risiken.

Die Folge: Der SC Paderborn hat die zweitmeisten Tore der Liga erzielt, nämlich 61, und somit fast doppelt so viele wie der SV Sandhausen. Die Schattenseite: Der Rangvierte hat sogar zwei Gegentore mehr kassiert, und zwar 41, als der Tabellen-Viertletzte aus der Kurpfalz.

Nach vorne, immer nach vorne

Vor dem heutigen Spiel trennen die Ostwestfalen nur noch drei Zähler von Union Berlin auf dem Relegationsplatz. Und das mit einer Mannschaft, in der die meisten Spieler keine Vergangenheit in den beiden ersten Profiklassen haben. Auch hier sieht der Sandhäuser Trainer Parallelen. "Es ist genau das Beuteschema, das ich bereits bei Fortuna Köln verfolgt habe", erklärt Uwe Koschinat.

In Paderborn stellte eine zweistellige Zahl von Scouts sicher, dass wenig bekannte Spieler wie Christopher Antwi-Adjej vom Regionalliga-Absteiger TSG Sprockhövel, Jamilu Collins aus der 2. kroatischen Liga, der zehnmalige Torschütze Sven Michel vom Drittligisten Energie Cottbus oder Mohamad Drager und Bernard Teptekay von den zweiten Mannschaften des SC Freiburg und des FC Schalke den Weg nach Ostwestfalen fanden.

Den überragenden Spielmacher Philipp Klement spürte der Zweitligist auf der Ersatzbank von Mainz 05 auf. Der letzte Coup von Manager Markus Krösche: Für einen niederen fünfstelligen Betrag holte er in der Winterpause Kai Prager vom Viertligisten RW Essen. Krosche war beim 1. FC Nürnberg im Gespräch. Am Donnerstag sagte er dem Bundesligisten ab.

Bemerkenswert: Zu den Talentspähern gehörte lange auch der heute 52-jährige Rainer Wild, früher Flankengott am Hardtwald. Ein echter Sandhäuser, der Opa Metzger am Ort.

Über die Zahl der Beobachter, die für den SV Sandhausen unterwegs sind, mag Koschinat keine Auskunft geben. Über die Ergebnisse der Bemühungen aber schon. Der Trainer spricht von einer "Schatten-Mannschaft", die rund 30 Spieler umfasst. Mit einigen habe man bereits Kontakt aufgenommen.

Passend zur "Schatten-Mannschaft" bleiben auch Details der Personal-Planung weitgehend im Dunkeln. Nicht überraschend ist, dass Sandhausen Andrew Wooten und Fabian Schleusener, deren Verträge enden, gerne weiter an sich binden würde. Mit jeweils elf Treffern haben die beiden Angreifer fast drei Viertel der Sandhäuser Tore erzielt.

Wie Sandhausen auf Fabian Schleusener wird auch Paderborn heute auf seinen Torjäger verzichten müssen. Sven Michel war schon am Dienstag beim 0:2 im Pokal-Viertelfinale gegen den HSV angeschlagen.

Mit einem Sieg am Hardtwald und einer gleichzeitigen Niederlage von Union Berlin würden die Ostwestfalen auf den Relegationsrang vorrücken. Zuletzt haben Baumgarts Buben 3:1 in Berlin gewonnen, davor 5:3 in Köln und 5:1 in Heidenheim. "Ich traue dem SC Paderborn den Durchmarsch in die Bundesliga zu", sagt Koschinat. Dazu beitragen, dass sich sein Geheimtipp erfüllt, will der Sandhäuser Trainer - bei aller Wertschätzung für den Kollegen - aber nicht.