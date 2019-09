Von Wolfgang Brück

Mannheim. Der Mitarbeiter der Deponie auf der Friesenheimer Insel bedauerte: "Herr Schwartz, als Trainer des Karlsruher SC haben Sie hier keinen Zutritt." Dabei wollte der 52-jährige Fußballlehrer nicht seinen Kummer über die jüngsten drei Niederlagen seines KSC abladen, sondern einiges von dem entsorgen, was sich daheim in Käfertal angesammelt hatte.

Über den Scherz des Angestellten konnte Schwartz lachen. Aber: In jeder Ironie steckt ein Körnchen Wahrheit. Rivalität herrscht zwischen Mannheim und Karlsruhe. Doch wie viel Zündstoff ist Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im badischen Nachbarschafts-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen? Im Interview mit der RNZ spricht Alois Schwartz sehr offen über beide Vereine.

Alois Schwartz, bei den Vereinen, die Sie trainieren, steht auffallend oft die Null. Aus der Schießbude, die der SV Sandhausen im ersten Zweitliga-Jahr war, haben Sie eine abwehrstarke Mannschaft gemacht, die in der Hälfte aller Spiele ohne Gegentor blieb. Und jetzt das? Wie konnte das passieren?

Sie meinen die jüngsten drei Niederlagen des KSC mit neun Gegentoren. So banal es klingt: Es gibt Spiele, in denen jeder Fehler bestraft wird. Beim 1:2 in Kiel und dem 2:4 gegen den Hamburger SV haben wir phasenweise ordentlich gespielt, beim 0:3 in Osnabrück waren wir schlecht.

Erklärungsbedürftig ist auch, dass Spieler wie Damian Roßbach, Daniel Gordon, Manuel Stiefler und Manuel Thiede, die in Sandhausen keine Perspektive mehr hatten, jetzt bei Ihnen in Karlsruhe wieder einen hohen Stellenwert genießen.

Die ehemaligen Sandhäuser haben maßgeblich zum Aufstieg beigetragen. Sie gehören alle zum festen Stamm. Hinter Manuel Stiefler und Damian Roßbach steht gegen Sandhausen wegen Verletzungen leider noch ein Fragezeichen. Mentalität ist für mich mindestens genau so wichtig wie Qualität. Heerscharen von Fußballern haben ihr Talent verschleudert, andere mit Willenskraft beachtliche Karrieren hingelegt. Die vier vom Hardtwald haben die richtige Mentalität.

Ist für die Ex-Sandhäuser das Derby ein besonderes Spiel?

Ich kann nur für mich reden. Ich hatte schöne Jahre in Sandhausen. Ich habe mit Dritt- und Viertliga-Spielern eine neue Mannschaft zusammengestellt. Obwohl uns zweimal jeweils drei Punkte abgezogen wurden, hatten wir drei sorgenfreie Runden. Wir haben den SV Sandhausen in der Zweiten Liga etabliert. Meine Trainer-Kollegen und ich haben dafür gesorgt, dass es mit den Beinen hinhaut, Jürgen Machmeier war für die Steine zuständig. Nach jeder Saison hat der Präsident einen neuen Tribünen-Abschnitt gebaut. Ich denke, dass ich stolz auf die Bilanz sein kann.

Der Abschied war weniger schön. In einer Nacht-und Nebel-Aktion ...

Stopp. Geschäftsführer Otmar Schork war ständig über meinen Kontakt zum 1. FC Nürnberg informiert. So wie ich zuvor den Verein über Gespräche mit den Bundesligisten Augsburg und Ingolstadt informiert habe und auch bekannt war, dass es Verbindung zu Darmstadt und Kaiserslautern gab. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt. Leider wurde es im Fall Nürnberg anders kommuniziert.

Nach neun Monaten mussten Sie gehen. Es war in 15 Jahren als Cheftrainer Ihre erste Entlassung. Das ist rekordverdächtig. War der Wechsel nach Nürnberg ein Fehler?

Das Leben ist voller Risiken, besonders das eines Fußballlehrers.

Dafür haben Sie in Karlsruhe Ihr Glück gefunden. Oder?

Absolut. Ich genieße die Arbeit bei einem Verein wie dem KSC mit seiner großen Tradition und den vielen Fans. Beim ersten Auswärtsspiel in Wehen haben uns 3500 Menschen begleitet.

Die nach dem 2:1-Sieg und den anschließenden Erfolgen gegen Dresden und Hannover 96 schon von einem Durchmarsch in die Bundesliga nach dem Vorbild des SC Paderborn träumten.

Die Fans dürfen träumen. Realistisch ist das nicht. Wir haben einen der kleinsten Etats der Liga. Wenn wir drei Vereine hinter uns lassen, bin ich zufrieden.

Der KSC hatte in der Dritten Liga einen nahezu doppelt so hohen Zuschauer-Schnitt wie Zweitligist SV Sandhausen. Dem Verein müsste es gut gehen.

Die Dritte Liga hältst du wegen der stark reduzierten Fernsehgelder als ambitionierter Klub maximal zwei Jahre aus, nach dem dritten oder vierten Jahr meldet man am besten ab.

Die Baustelle Wildparkstadion dürfte heute Abend ausverkauft sein. Wie sehr empfinden die KSC-Fans das Nachbarschafts-Duell als Derby?

Es besteht nicht die Rivalität wie zum VfB Stuttgart oder dem SV Waldhof. Ich denke, viele Karlsruher haben Respekt, was im kleinen Sandhausen geschaffen wurde.

Die drei Punkte gibt es aber nicht als Anerkennung?

(lacht) Natürlich wollen wir gewinnen. Favorit sind wir nicht, allein schon weil der KSC in dieser Zweitliga-Saison in keinem Spiel Favorit ist.

Demnach haben Sie eine hohe Meinung von Ihrem Ex-Verein.

Ich traue dem SV Sandhausen zu, dass er erstmals in seiner achtjährigen Zweitliga-Geschichte einen einstelligen Tabellenplatz belegen kann. Doch heute Abend wollen wir gewinnen.

In knapp zwei Jahren läuft Ihr Vertrag aus. Dann wird möglicherweise ein Kollege Platz auf der Trainerbank im neuen Stadion nehmen. Es sei denn, Sie verlängern über 2022 hinaus.

Der KSC hat eine Perspektive. Aber wichtig ist, dass wir uns Schritt für Schritt entwickeln und keine Luftschlösser bauen. Ich kann mir gut vorstellen, auch über die jetzige Vertragsdauer zu bleiben.

Das trifft sich gut. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre erfolgreiche Arbeit in der Bundesliga endet?

Wie jeder andere Trainer auch würde ich mich freuen, wenn ich diese Chance mal bekommen würde. Aber aktuell geht es erst mal nur um eines: Den Karlsruher SC in der Zweiten Liga zu etablieren.