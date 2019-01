Heidelberg. (CPB) Als Karl-Heinz Frey, der pfeilschnelle Mittelstürmer mit den wehenden schwarzen Haaren, am 28. Juni 1978 im Hardtwaldstadion in der 86. Minute zum 1:0 getroffen und seine Mannschaft vier Tage nach dem großartigen 2:0-Sieg von Ingolstadt nur noch den Ausgleich zum 1:1 durch ESV-Mittelfeldspieler Josef Bittl zugelassen hatte, war der SV Sandhausen erstmals deutscher Amateurmeister.

Karl-Heinz Frey (1950 - 2019). Foto: Imago

5000 Zuschauer feierten die Mannschaft von Trainer Klaus Sinn, die am Donnerstag um 15 Uhr auf dem Waldfriedhof von Sandhausen Abschied nehmen muss. Karl-Heinz Frey ist am 2. Januar nach langer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Renate, die Kinder Andre und Sandra, zwei Enkel und drei Brüder, die mit ihm gemeinsam nordbadische Fußball-Geschichte geschrieben haben.

Karl-Heinz Frey, den sein Mentor und Trainer Emil Kühnle (92) als "torgefährlichen Stürmer mit starkem Antritt" in lebhafter Erinnerung hat, ist als viertes von sechs Kindern am 8. April 1950 im Heidelberger Ochsenkopf geboren. Alle fünf Buben waren gute Fußballer: Wolfgang (Jahrgang 1939) Torwart beim DSC Heidelberg, DFB-Schiedsrichter und heute Stadionsprecher der SGK Heidelberg, Eugen (1940 bis 2015) Torhüter beim FV 09 Weinheim, Otto (Jahrgang 1952) Defensivspieler bei Darmstadt 98, dem VfR Heilbronn und dem SV Sandhausen und Rolf (Jahrgang 1956) Mittelfeldspieler in Sandhausen und nun als Jugendleiter im Vorstand des Zweitligisten.

Karl-Heinz Frey, der in Eppelheim lebte und bis zu seiner Pensionierung bei der Arbeitsagentur in Heidelberg wirkte, begann seine beachtliche Laufbahn mit 18 Jahren bei Emil Kühnle im FV 09 Weinheim in der 1. Amateurliga, ehe er im Juli 1971 zum VfR Heilbronn in die Regionalliga Süd wechselte. Nachdem etliche Spieler des FC Schalke 04 in Folge des Bestechungsskandals langfristig gesperrt worden waren, benötigte der Bundesligist dringend neue Spieler und verpflichtete zum 1. Juli 1972 den Heilbronner Torjäger Karl-Heinz Frey. Für die "Königsblauen" mit ihrem 19-Mann-Kader absolvierte der Heidelberger zwar neun Bundesligaspiele, wurde aber - da die ganze Zeit über nur in einem Hotel einquartiert - in Gelsenkirchen nie heimisch und entschied sich deshalb am 18. Dezember 1972 zur Vertragsauflösung. "Wir haben dann gemeinsam beraten, wie es weitergehen soll", erinnert sich Emil Kühnle, der ihn der Regionalliga-Mannschaft der SpVgg Ludwigsburg empfahl. Von dort ging er 1973 zurück zum VfR Heilbronn, wo er bis 1975 mit seinem Bruder Otto zusammenspielte, in 37 Spielen sechs Tore schoss und den Aufstieg in die 2. Liga schaffte.

Seine erfolgreichsten Jahre aber hatte Karl-Heinz Frey ganz nah der Heimat, von 1975 bis 1979 beim SV Sandhausen. SVS-Statistiker Andreas Ebner hat recherchiert und festgestellt, dass der zielstrebige Stürmer in vier Spielzeiten 108 Partien bestritten und 42 Tore erzielt hat. Neben der deutschen Amateurmeisterschaft 1978 stehen die Vizemeisterschaft 1977 (ein Tor im Final-Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorfs Amateure) und die Qualifikation zur neuen Oberliga. Seinen Sturmpartner Peter Podkalicki hat Karl-Heinz Frey nur um ein Jahr überlebt.