Von Claus Weber

Sandhausen. Für Jürgen Machmeier gab es kein Halten. Nach dem Schlusspfiff stürmte der Präsident des SV Sandhausen auf den Platz, herzte alle Spieler und beklatschte mit den Zuschauern die Leistung seiner Mannschaft. Mit 4:0 hatten die vom Abstieg bedrohten Kurpfälzer die vom Aufstieg träumenden Kiez-Kicker deklassiert. Verkehrte Welt am Hardtwald. "Ich bin sehr glücklich", sagte Machmeier, "man kann es gegen St. Pauli nicht besser machen."

Das stimmt. Der 4:0-Erfolg war auch in der Höhe verdient. Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Vor allem all jene, die 14 Tage zuvor das 0:3-Debakel gegen Aue miterlebt hatten. Dem schlechtesten Heimauftritt ließ die Mannschaft die beste Leistung folgen. Mit dem fünften Sieg, dem zweiten in Folge, kletterte Sandhausen sogar auf den ersten Nichtabstiegsplatz, weil die Partie Duisburg gegen Köln verschoben wurde und Magdeburg in Dresden kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassierte.

Dennoch dämpfte Uwe Koschinat die Euphorie. "So wenig wie ich mich der Weltuntergangsstimmung nach der Niederlage gegen Aue angeschlossen habe, so wenig hebe ich heute ab", sagte der Trainer, "in unserer Situation sind Punkte Pflicht." Man solle den Sieg nicht zu hoch hängen, fuhr der Coach fort, man befinde sich noch auf einem langen Weg. Aber er gab auch zu: "Ich glaube, dass wir aus dem tiefen Tal heraus sind."

Den Grundstein zum Triumph gegen die Hamburger hätte seine Mannschaft schon eine Woche zuvor mit dem 1:0 in Magdeburg gelegt, fand Andrew Wooten. "Dieser Sieg hat uns das Selbstvertrauen zurückgegeben."

Mitgeholfen hat auch ein Tor, das gar keines war. Denis Linsmayer hatte in der 6. Minute getroffen - der Schiedsrichter entschied auf Abseits. "Das war für uns der Weckruf", meinte Koschinat, "da haben wir gemerkt: Nach vorne geht was."

Und wie. Nachdem Wooten (9.) und Gislason (31.) gescheitert waren, brach Wooten per Kopf nach einem herrlichen Flankenlauf von Dennis Diekmeier den Bann (34.). Auch das 2:0 (43.) durch Philip Förster resultierte aus einem schnellen Vorstoß, diesmal von Rurik Gislason. Förster hätte gleich darauf nachlegen können, schoss nur knapp vorbei.

Das Versäumte holten Fabian Schleusener per Kopf (46.) und erneut Förster (49.) unmittelbar nach der Pause nach. Wie schon bei seinem ersten Tor sprang Försters Schuss vom Innenpfosten ins Netz. "Es gibt solche Siege, wo einem alles gelingt", sagte Uwe Koschinat später. Sein Kollege Markus Kauczinski, der frühere Karlsruher, nickte seufzend. Dimitrios Diamantakos hatte Marcel Schuhen schon getunnelt (57.), doch der Sandhäuser Torwart fing den Ball im Rückwärtsfallen auf und Gislason hatte einen Schuss von Zander auf der Linie geklärt (65.).

Ob Glück oder Pech - Uwe Koschinat scheint in den letzten Wochen vieles richtig gemacht zu haben. Erstens: Die Verpflichtung von Dennis Diekmeier war ein Glücksgriff, die Beförderung zum Kapitän die logische Folge. Zweitens: Der Trainer hat nach einigem Hin und Her auf Marcel Schuhen gesetzt. Der Torwart - wie Diekmeier ein Anführer - dankt es ihm mit starken Leistungen. Drittens: Der Coach nimmt die älteren Spieler in die Pflicht. Markus Karl überzeugte als Abräumer und Ideengeber. "Er denkt die Situationen voraus", lobte Koschinat. Viertens: Endlich hat der Coach eine Stammelf gefunden, die Mechanismen greifen.

Bis zum nächsten Spiel am 31. März bei Schlusslicht Ingolstadt will Koschinat weiter am Feinschliff arbeiten. Der SVS verzichtet in der Länderspielpause bewusst auf ein Freundschaftsspiel. "Wir können jetzt zwei Wochen in Ruhe arbeiten", sagte der neue Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, "und mit guter Laune."

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Linsmayer (74. Behrens), Karl - Gíslason, Förster (87. Müller), Schleusener (68. Zenga) - Wooten.

St. Pauli: Himmelmann, Zander, Avevor, Hoogma, Buballa - Dudziak (52. Flum), Knoll - Möller Daehli, Buchtmann, Lankford (84. Miyaichi) - Meier (52. Diamantakos).

Schiedsrichter: Waschitzki (Essen); Zuschauer: 10.657 ; Tore: 1:0 Wooten (34.), 2:0 Förster (43.), 3:0 Schleusener (46.), 4:0 Förster (49.).