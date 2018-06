So soll die Fan-Arena zur WM 2018 in Sandhausen aussehen. ​​Grafik: SV Sandhausen

Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen will den Fans auch in der spielfreien Zeit etwas Besonderes bieten. Deshalb lädt der Zweitligist die Fußballfans der Region über die WM-Wochen an den Hardtwald ein - zum Public Viewing mit Stadion-Atmosphäre. Bei der Fan-Arena finden über 6000 Besucher Platz. Es ist das größte Event dieser Art in der Metropolregion. Auf der 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand, die in Höhe des Mittelkreises errichtet wird und auf die Gegentribüne ausgerichtet ist, werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung zu sehen sein.

Darüber hinaus sollen alle Partien ab dem Viertelfinale ausgestrahlt werden. Ob Sitz- oder Stehplatz: Der Eintritt ist kostenlos, für Besucher ab 14 Jahren wird lediglich eine symbolische Gebühr von einem Euro erhoben - um Sicherheit und Sauberkeit des Events zu gewährleisten. Die RNZ sprach mit den beiden Geschäftsführern Volker Piegsa (Organisation) und Dag Heydecker (Marketing) über die Veranstaltung, die Erwartungen und die langfristigen Effekte, die sich der SV Sandhausen erhofft.

Die SVS-Geschäftsführer Dag Heydecker (l.) und Volker Piegsa fiebern dem Public Viewing am Hardtwald entgegen. Fotos: vaf/svs

Wie entstand die Idee zum Public Viewing?

Volker Piegsa: Die Idee hatte unser Präsident Jürgen Machmeier. Das hat uns allen sehr gut gefallen und wir haben uns an die Umsetzung gemacht.

Gibt es ein Vorbild, sprich einen Verein, der das Public Viewing in dieser Dimension schon gemacht hat?

Heydecker: Ich habe zu meiner Zeit in Mainz schon Public-Viewing Veranstaltungen durchgeführt, bin also im Thema.

Wie viele Zuschauer werden erwartet und gibt es Erfahrungswerte?

Piegsa: Prognosen fallen schwer, weil es unsere Premiere ist. Aber natürlich erhoffen wir uns bei den Deutschland-Spielen 3000 Zuschauer plus x.

Heydecker: Ich bin sicher, dass die WM die Leute elektrisieren wird und sich die Fan-Arena zu einem echten Treffpunkt entwickelt.

Kann man richtige Stadionatmosphäre erzeugen?

Piegsa: Natürlich. Wir können die gesamte Infrastruktur nutzen. Von Parkplätzen vor dem Stadion, über die Tribüne bis hin zu den Plätzen auf dem Rasen direkt vor der 100 Quadratmeter großen LED-Wand. Das Catering findet im Stadion statt, keiner verpasst so etwas vom Spiel und die 6500 Sitzplätze bieten den nötigen Komfort, um die Partien entspannt zu verfolgen.

Heydecker: Wenn das Wetter halbwegs mitspielt, wird unsere Fan-Arena eine tolle Atmosphäre bieten. Auch grade weil wir hier in der Region die einzigen in einem echten Fußballstadion sind.

Welche Besuchergruppen werden angesprochen?

Heydecker: Unser Angebot richtet sich an alle: Event-Fans und Fußball-Fans, Männer, Frauen, Familien, generationsübergreifend, alle sind herzlich willkommen.

Piegsa: Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, die WM in Kombination mit unseren Hospitality-Bereichen für einen besonderen Firmen-Event zu nutzen. Dies wird bisher sehr gut angenommen.

Was erhofft sich der Verein für die kommende Zweitligasaison vom Public Viewing?

Piegsa: Wir möchten ein tolles Fußballfest feiern und uns als guter Gastgeber präsentieren. Wir wollen unser Stadion erlebbar machen und hautnah zeigen, wo und bei welcher Atmosphäre Zweitliga-Fußball gespielt wird.

Heydecker: Und natürlich möchten wir versuchen Fans zu begeistern, anschließend einen Besuch bei einem Spiel der stärksten Zweiten Liga der Welt zu machen.

Die Fan-Arena ist ein Mosaikstein der Sandhäuser Image-Kampagne.

Heydecker: Wir laden in unser Wohnzimmer ein und werden dies auch viel stärker als zuvor bewerben. Sowohl was die Fan-Arena betrifft, als auch im Anschluss unsere Heimspiele in der Zweiten Liga.

Piegsa: Mit dem siebten Jahr in der Zweiten Liga haben wir uns etabliert. Wir möchten künftig selbstbewusster auftreten, der sportlichen Leistung entsprechend, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.

Was ist das langfristige Ziel?

Heydecker: Wir wollen langfristig unsere Zuschauerzahlen erhöhen, mehr Präsenz in der Region zeigen. Wir möchten zeigen, wie hautnah erlebbar die Zweiten Liga in Sandhausen ist. Mit Vereinen wie dem 1.FC Köln, dem HSV und St. Pauli, Union Berlin, Dresden oder Bochum, um nur ein paar Vereine zu nennen.

Piegsa: Darüber hinaus wollen wir den Bekanntheitsgrad des SV Sandhausen steigern und neue Zuschauergruppen gewinnen.

Weitere Infos zu Fan-Arena: www.svs1916/fanarena.de