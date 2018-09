Von Claus Weber

Sandhausen. Die ersten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Ken Gipson und Korbinian Vollmann haben beim Freundschaftsspiel ihres SV Sandhausen gegen den SC Freiburg, das in der 61. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen wurde, keine schlimmeren Blessuren davongetragen. Rechtsverteidiger Gipson konnte schon wieder am Training teilnehmen, Linksaußen Vollmann wird am heutigen Montag dazustoßen. Beide waren am Donnerstag in Löchgau kurz nach der Pause vom Platz gehumpelt. Gipson schmerzte das Sprunggelenk, Vollmann das Knie.

"In beiden Fällen war es nichts Ernsthaftes", atmete Otmar Schork erleichtert auf. Der Sportliche Leiter rechnet sogar mit einer weiteren Entspannung der Personalsituation. Denn auch Stürmer Karim Guedé soll am heutigen Montag ins Training zurückkehren. Der 33-jährige Neuzugang aus Freiburg hatte sich im ersten Saisonspiel in Fürth (1:3) das Innenband im Knie angerissen.

Damit fehlen dem Tabellenletzten zum Auftakt der Trainingswoche vor dem schweren Spiel am Samstag um 13 Uhr beim Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 nur Nejmeddin Daghfous (OP nach Kreuzbandriss) und Tim Knipping (Reha nach Unterschenkelbruch) sowie Leart Paqarada und Rurik Gislason, die nach ihren Länderspiel-Einsätzen erst zur Wochenmitte am Hardtwald zurückerwartet werden.

Stürmer Gislason bestritt beim 0:6 der Isländer am Samstag in der Schweiz sein 50. Länderspiel und hofft auf einen weiteren Einsatz am Dienstag in Reykjavik gegen den WM-Dritten Belgien. Linksverteidiger Paqarada absolvierte beim 0:0 seines Kosovo am Freitagabend in Aserbaidschan sein elftes Länderspiel und dürfte auch für das Heimspiel heute gegen die Färöer im Aufgebot stehen.