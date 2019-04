Von Wolfgang Brück

Duisburg. Auf der Rückfahrt steckte Jürgen Machmeier die Enttäuschung noch in den Knochen. Ein paar Stunden später, daheim in Sandhausen, fühlte sich das Resultat besser an. "Hätte uns einer vor dem Spiel das Ergebnis angeboten, ich hätte unterschrieben", sagte der Präsident.

Das 2:2 des SV Sandhausen beim MSV Duisburg lässt zwei Sichtweisen zu. Die positive: Die Serie geht weiter. Seit sechs Spielen ist Sandhausen ohne Niederlage. Hat 14 von 18 möglichen Punkten geholt.

Die kritische: Nach einer 2:0-Führung waren die Kurpfälzer nahe dran, sich entscheidend Richtung Klassenerhalt zu bewegen. So wurde es nur "ein richtiger Schritt in die richtige Richtung", wie Trainer Uwe Koschinat sagte.

Bitter: Der Ausgleich fiel - wie schon vor zwei Wochen beim 1:1 gegen Paderborn - kurz vor Schluss durch einen Handelfmeter. Einen überflüssigen, denn die Flanke wäre vermutlich ins Toraus gegangen. Doch Felix Müller verlor bei einer Körperdrehung den Ball aus den Augen und bekam ihn an den ausgestreckten Arm. Kevin Wolze verwandelte zum späten 2:2 (88.).

Gekippt war das Spiel, als nach einer Stunde Joseph-Claude Gyau kam. Der dribbelstarke und schnelle US-Boy, der in Hoffenheim vier Jahre unter Vertrag stand, zwei Mal in der Bundesliga eingesetzt wurde, ansonsten aber in 56 Regionalliga-Spielen sein Einsatzgebiet in Baunatal und Zweibrücken hatte, weckte die schon mausetoten Duisburger auf und verdarb den Sandhäusern den Feierabend, auf den sie sich zu früh eingerichtet hatten. Gyau bereitet das 1:2 durch Havard Nielsen vor (71.). Das Signal zur Aufholjagd.

Trösten können sich die Sandhäuser damit, dass der Sieg zwar greifbar nahe war, doch ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis ist. So sah es auch der Trainer. Zu keinem Zeitpunkt, monierte Koschinat, habe man das Spiel unter Kontrolle gehabt, selbst ein Rückstand habe gedroht und angesichts der zunehmenden Duisburger Überlegenheit könne man mit dem Unentschieden zufrieden sein.

Andererseits, seine Jungs müssen sich fragen, weshalb sie nicht die Gunst der Stunde nutzten in einem Spiel, in dem es fast peinlich gut für Sandhausen lief. "Die Gegentore kamen aus dem Nichts", klagte MSV-Coach Torsten Lieberknecht zu Recht. Beim 0:1 ließ Dustin Bomheuer Andrew Wooten gewähren (28.), beim 0:2 (62.) verpasste der Verteidiger dem Sandhäuser Angreifer einen harmlosen Nasenstüber. Wooten verwandelte den Elfer, den man - Koschinat war ehrlich - zumal auswärts bei dieser Geringfügigkeit selten bekommt.

Für den zweimaligen Schützen, der jetzt bei 14 Saisontreffern steht, war es danach unerklärlich, weshalb die Konter nicht ausgespielt wurden. "Dann", so Wooten, "hätten wir sie abgeschossen." Auch Tim Kister hatte das Gefühl, dass die Duisburger mit der Welt fertig waren nach dem 0:2. Seine Kritik: "Unsere Außenverteidiger hätten nicht so weit aufrücken dürfen, wir hätten nur noch verwalten sollen."

Verwalten - genau dies haben die Sandhäuser viel zu früh getan und deshalb eine große Chance vertan. Die Passivität war eine Einladung für die Gastgeber. Recht hat der Präsident mit seiner Kritik."Wir waren nicht so gut und griffig wie in den letzten Spielen", stellte Jürgen Machmeier fest. Milde seine Schlussfolgerung: "Dass wir trotzdem nicht verloren haben, spricht für uns."

Duisburg: Wiedwald - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Albutat (58. Gyau) - Oliveira Souza (73. Engin), Nielsen - Stoppelkamp (72. Tashchy), Iljutschenko.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Kister, Schirow, Paqarada (73. Müller) - Zenga - Taffertshofer, Linsmayer - Förster (90.+5 Daghfous) - Behrens, Wooten (90.+3 Verlaat).

Schiedsrichter: Gerach (Landau-Queichheim); Tore: 0:1 Wooten (28.), 0:2 Wooten (62., Foulelfmeter), 1:2 Nielsen (71.), 2:2 Wolze (88., Handelfmeter); Zuschauer: 13.295 ; Beste Spieler: Wiegel, Nielsen - Schuhen, Wooten.