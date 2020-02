Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Profis trotteten in die Kurve zu den knapp 300 traurigen Fans aus der Heimat. Mit hängenden Schultern und gesenkten Köpfen. Ein Büßergang am Böllenfalltor. Das 0:1 bei Darmstadt 98 durch ein Tor von Immanuel Höhn (59.) war die dritte Niederlage des SV Sandhausen hintereinander. Und – nach dem 0:2 in Nürnberg und dem 0:1 gegen Heidenheim – das dritte torlose Spiel. Verlieren die Kurpfälzer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch das Derby gegen den Karlsruher SC, würde der Vorsprung des Rangelften auf die Abstiegszone auf drei oder vier Punkte schrumpfen.

"Bei uns ist ganz schwer der Wurm drin", stellte Denis Linsmayer fest. Den ehemaligen Kapitän muss man fragen, wenn man nicht nur Floskeln hören will. "Linsi" legt den Finger in die Wunde. Er sagte: "Derzeit fehlen uns Gier und Entschlossenheit. Die Präzision beim letzten Pass." Er fasst sich an die eigene Nase. Zweimal hatte der defensive Mittelfeldspieler ein Tor auf dem Fuß. Viel mehr Möglichkeiten gab es nicht.

Hintergrund Stimmen zum Spiel Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir werden diese Woche einige Dinge ansprechen müssen. Es fehlen in einigen Bereichen zehn bis 15 Prozent. In der ausgeglichenen Liga gibt das den Ausschlag." Dimitrios Grammozis, Trainer von Darmstadt [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir werden diese Woche einige Dinge ansprechen müssen. Es fehlen in einigen Bereichen zehn bis 15 Prozent. In der ausgeglichenen Liga gibt das den Ausschlag." Dimitrios Grammozis, Trainer von Darmstadt 98: "Ein Kompliment an die Fans und auch an meine Jungs. Leidenschaft zeichnet diesen Verein aus." Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Es war eines unserer schwächeren Spiele. Dennoch war mehr drin. Tatsache ist, wir brauchen noch Punkte. Mit 27 Zählern steigt man ab." Anja Raif, Edelfan von Darmstadt 98: "Ein typisches Spiel Zehnter gegen Elfter. Da ist es gescheiter, daheim die Bügelwäsche zu erledigen." Denis Linsmayer, SVS-Mittelfeldspieler:"Ich hoffe, dass wir schnell die Kurve kriegen. Aber auch gegen den KSC wird es schwer. Es wird ein heißer Tanz. Ein Abnützungskampf." Thomas Machmeier, Sandhäuser Präsidiumsmitglied: "Viel Kampf, viel Krampf. Ich hätte mir mehr Flügelspiel gewünscht." Horst Leber, Teamleiter Kasse in Sandhausen: "Für mich kaum die Auswechslungen zu spät. Derzeit gibt es viel Luft nach oben." wob

Die Tabelle sagt alles. In 22 Spielen hat der SV Sandhausen nur 24 Tore erzielt. Das ist nach Dresden und Wehen auf den Abstiegsplätzen der schlechteste Wert in der Zweiten Liga. In der Mannschafts-Besprechung können es die gegnerischen Trainer kurz machen. Legt man Kevin Behrens (neun Saisontore) und Aziz Bouhaddouz (6) an die Kette, ist das mehr als die halbe Miete. Denn von den 26 anderen Profis fühlt sich keiner so recht fürs Toreschießen verantwortlich. Ein Problem.

Das findet auch Martin Fraisl.. Der Torwart bemängelte: "Wir sind nicht zwingend genug." Viel Ballbesitz wie gegen Nürnberg und Heidenheim sowie gestern in der letzten halben Stunde gegen Darmstadt, haben wenig Wirkung. Höhn war zwei Minuten nach dem 1:0 mit gelb-rot vom Platz gestellt worden, Sandhausen fast 30 Minuten in Überzahl.

Es ist simpel: Wer keine Tore macht, kann nicht gewinnen. Dagegen ist die Gefahr groß, mit leeren Händen dazustehen.. Meist rutscht ein krummes Ding rein. Häufig in einer Situation, vor der der Trainer ausdrücklich gewarnt hatte. Ein Eckball führte zum Tor des Tages. Höhn stand blank. Weit und breit kein Gegenspieler. Seinen wuchtigen Kopfball aus zehn Metern konnte Fraisl nicht halten.

Koschinat wollte nicht verraten, wer eingeteilt war, um den nach vorne geeilten Darmstädter Innenverteidiger zu bewachsen. Wir tippen mal auf Bouhaddouz oder Behrens. Der Trainer redete sich in Rage. "Ohne eine Standard-Situation hätte Darmstadt bis Ostern kein Tor erzielt", ist sich Koschinat sicher.

Sein Kollege war gleichwohl überzeugt, dass der Sieg "zu hundert Prozent" verdient war. Dimitrios Grammozis braucht Argumente bei den Verhandlungen um einen neuen Vertrag. Dabei nimmt er die Fans mit ins Boot. "Ein ganz großes Kompliment. Ihre Leidenschaft hat uns getragen. Das zeichnet diesen Verein aus."

Am Böllenfalltor ist den Gegnern noch nie der rote Teppich ausgerollt worden. Auch diesmal war’s garstig trotz der Frühlingssonne an der Bergstraße. Die Zuschauer sahen ständig Sandhäuser Handspiele und Fouls im Strafraum. Zum Glück bissen sie bei Schiedsrichter Benedikt Kempkes, einem Zahnarzt, auf Granit.

Dennoch, der Heimvorteil spielte eine Rolle in einem mäßig unterhaltsamen Derby mit nur wenigen Torszenen. Fraisl war etwas mehr beschäftigt als sein Vorgänger Marcel Schuhen. Auch Koschinat fand, dass Darmstadt um "ein paar Prozente" im Vorteil war.

Auch dies ist betrüblich: Die 6000 Zuschauer am Hardtwald haben nicht den Einfluss wie doppelt oder dreimal so viele Fans in einem großen Stadion.

Ein Nachteil, mit dem sich die Sandhäuser vermutlich auch am Sonntag konfrontiert sehen werden. Die Blauen aus Karlsruhe werden beim Derby in der Überzahl sein. Dass der KSC wegen des späten Gegentors gegen Osnabrück statt nur mit vier jetzt mit sechs Zählern Rückstand zum Hardwald fährt, kommt den Gastgebern entgegen. Obwohl Koschinat entschieden widersprach. Ein Blödsinn wäre es, erklärte der Trainer scharf, ein Blödsinn schon jetzt auf die anderen Sportplätze zu gucken.

Darmstadt: Schuhen - Bader, Dumic, Höhn, Holland - Palsson - Paik (63. Rapp), Stark (73. Pfeiffer) - Honsak, Tobias Kempe - Dursun (60. Platte)

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Dieckmann - Paurevic (68. Frey) - Scheu (77. Gislason), Linsmayer - Halimi (68. Engels) - Behrens, Bouhaddouz. - Trainer: Koschinat

Schiedsrichter: Kempkes (Thür)

Zuschauer: 14.310

Tor: 1:0 Höhn (59.)

Gelb-Rote Karte: Höhn wegen wiederholten Foulspiels (62.)

Update: 19.30 Uhr, 16. Februar 2020

