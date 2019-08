Sandhausen. (dpa-lsw) Nach dem schwachen Start in die 2. Fußball-Bundesliga will der SV Sandhausen im DFB-Pokal mit einer guten Leistung überzeugen. "Wir haben die Möglichkeit, große Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und uns Respekt zu erarbeiten", sagte Trainer Uwe Koschinat vor dem Erstrundenduell mit dem Bundesligaclub Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.45 Uhr/Sky).

Dafür wird die Mannschaft nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel und dem 0:1 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück im Heimspiel mit einer veränderten Startelf auflaufen. "Ich werde keine vier, fünf neue Spieler bringen", sagte Koschinat, "denke aber über ein, zwei Veränderungen nach."

So könnte Denis Linsmayer ins Team zurückkehren, auch Neuzugang Philipp Türpitz vom 1. FC Magdeburg steht nach ausgeheilter Muskelverletzung wieder zur Verfügung. "Er wird definitiv im Kader sein", sagte Koschinat über den Offensivspieler.

🎙 Koschinat: Ich werde die potentiell beste Mannschaft aufstellen. Wir werden also beispielsweise nicht im Tor rotieren, wie es im Pokalwettbewerb denkbar ist. #Türpitz wird am Freitag auf jeden Fall im Kader stehen.#SVSBMG — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) August 7, 2019

Gebraucht wird gegen Gladbach vor allem eine stabile Defensive und größte Effektivität im Torabschluss. "Die Gladbacher werden das Heft das Handelns gleich in die Hand nehmen und uns unter Stress setzen wollen", vermutete Koschinat. "Wir müssen versuchen, die Bälle schnell zurückzuerobern."