Von Claus Weber und Peter Putzing

Sandhausen/Karlsruhe. Eigentlich wollte Uwe Koschinat die Spieler des SV Sandhausen am Montagnachmittag zum Training bitten. Doch die für 16 Uhr angesetzte Übungseinheit wurde abgesagt. Der Coach hatte seine Zweitliga-Fußballer nach ihrer Odyssee am späten Freitagabend, als der Mannschaftsbus rund 120 Kilometer vor Aue umdrehen musste, nach Hause geschickt. Sie werden frühestens am nächsten Montag an den Hardtwald zurückkehren.

"Die Profis werden vorerst bis zum 23. März individuell zuhause nach vorgegebenen Plänen trainieren", erklärte Jürgen Machmeier in einer Pressemitteilung und ergänzte: "Sie sind zudem verpflichtet, ihre sozialen Kontakte auf die Familien zu reduzieren, sich der allgemeinen Situation gemäß und vor allem professionell zu verhalten." Dazu, so der Sandhäuser Vereins-Präsident, gehöre beispielsweise auch, öffentliche Aktivitäten zu vermeiden und ihren Gesundheitszustand regelmäßig zu überprüfen.

Auch das Trainerteam soll in den nächsten Tagen nicht mehr zusammenkommen, sondern über Telefon und Internet miteinander kommunizieren.

Machmeier, der seit letzten Sommer auch im Aufsichtsrat der Deutschen Fußballliga sitzt, nahm gestern zusammen mit Geschäftsführer Volker Piegsa an der DFL-Vollversammlung in Frankfurt teil. "Wir haben die Verpflichtung, auf die derzeitigen Gegebenheiten zu reagieren", erklärte er später, und: "In allererster Linie geht es um die Gesundheit."

Deshalb hat der SV Sandhausen nicht nur das Mannschaftstraining ausgesetzt, sondern auch sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) geschlossen. Auch die Jugendspieler sollen nach individuellen Trainingsplänen arbeiten. Die NLZ-Geschäftsstelle stellt eine Bereitschaft für Nachfragen zur Verfügung – über die E-Mail-Adresse info@svs1916.de.

Der Fan- und Ticketshop wurde schon gestern dichtgemacht und soll mindestens bis 27. März geschlossen bleiben. Die Geschäftsstelle wird mit einer Bereitschafts-Besetzung arbeiten. Die anderen Mitarbeiter werden Home-Office oder alternative Möglichkeiten nutzen. Der SV Sandhausen beschäftigt in der Verwaltung 20 Mitarbeiter. An Spieltagen sind – alles in allem – rund 170 Personen am Hardtwald im Einsatz.

"Wir bitten von persönlichen Besuchen am Hardtwald abzusehen", erklärte Geschäftsführer Volker Piegsa. Auch die Geschäftsstelle ist über die Mail-Adresse info@svs1916.de erreichbar.

Mindestens bis zum Ende der Osterferien werden alle von SVS-Seite her geplanten Veranstaltungen abgesagt. Auch die für heute Abend im Stadion-Restaurant vorgesehene Lesung des Journalisten Erik Wegener fällt aus.

Ganz ähnlich ist das Vorgehen beim Sandhäuser Zweitliga-Rivalen Karlsruher SC. Auch am Wildpark ruht der Trainingsbetrieb für mindestens eine Woche. "Wir werden unsere Möglichkeiten nutzen, diesem enorm dynamischen Prozess Rechnung zu tragen", erklärte Cheftrainer Christian Eichner, "wir wollen so einen Beitrag leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen."