Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es reicht nicht, wenn einer gut Fußball spielen kann und schnell auf den Beinen ist. Wer in den Kreis der wenigen Auserwählten vorstoßen will, die mit ihrem Hobby viel Geld verdienen können, muss mehr mitbringen. Viele sind gescheitert, weil sie zu schnell aufgaben, wenn sie mit Hindernissen konfrontiert wurden, weil sie mit Rückschlägen nicht umzugehen wussten.

José Pierre Vunguidica ist anders. Als der Deutsch-Angolaner im Sommer 2015 - nach seinem Wechsel vom Drittligisten SV Wehen zum SV Sandhausen - richtig durchstarten wollte, begann das Unglück. Eine hartnäckige Knieverletzung zwang den Neuen zu einer knapp einjährigen Pause. Auch in der nachfolgenden Runde wurde der Afrikaner die "Seuche" nicht los, wie es in der Fußballersprache heißt. Wegen eines Knochenödems und muskulärer Problemen konnte er ein weiteres halbes Jahr nicht spielen.

Jetzt ist Jose Pierre Vunguidica wieder da. Zum ersten Mal konnte der Angreifer eine Vorbereitung mitmachen, überzeugte in Testspielen und stand in diesem Jahr in zwei der drei Zweitliga-Begegnungen - beim 0:0 in Ingolstadt und dem 0:1 in Düsseldorf - auf dem Rasen. Ein Comeback, das für Kenan Kocak viel mit dem "tollen Charakter" des Profis zu tun hat. Vor dem Heimspiel morgen (13.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig lobt der Trainer: "José ist wie ein Bumerang. Er war oft weg, aber er kommt wieder zurück."

Mag sein, dass es mit seiner Geschichte zu tun hat. Mit zwei kam er mit seinen Eltern aus dem Land im Südwesten Afrikas, das lange Portugal unterstand und erst 1975 unabhängig wurde, ins rheinland-pfälzische Neuwied. Ein Grund auch, weshalb er für die Flüchtlingshilfe "Refugee Eleven" ein offenes Ohr hat.

Denn die ersten Jahre in Deutschland waren schwierig. In der Familie wurde anfangs nur portugiesisch gesprochen. José hatte das Glück, dass er gut Fußball spielen konnte. Mit 15 wechselte er zum 1. FC Köln. Fünf Jahre später feierte er seine Bundesliga-Premiere - gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach.

Sein erstes war auch sein - bisher - letztes Erstligaspiel. Denn aus der großen Karriere wurde nichts: Münster, Offenbach und Wehen hießen in der Dritten Liga die nächsten Stationen. Seine beste Zeit hatte er in Wehen. Mit 25 Toren in 89 Spielen empfahl er sich für Sandhausen.

In der Nationalmannschaft war der Africa-Cup 2012 der Höhepunkt. "Es war ein Erlebnis, gegen Weltstars wie Drogba und Kolo Touré spielen zu dürfen", erinnert sich der Sandhäuser. "Wanderer zwischen den Welten" lautete eine Überschrift. Burkina Faso, Guinea-Bissau und die Elfenbeinküste wechselten mit Burghausen, Großaspach und Erfurt.

Im Januar wurde Vunguidica 28. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Dennoch könnten die besten Jahre noch kommen. "Wenn man bedenkt, wie lange er nicht gespielt hat, ist er schon richtig gut. Jetzt muss er in den richtigen Rhythmus kommen", meint Kenan Kocak.

Ob er morgen gegen Braunschweig von Beginn an dabei sein wird, verriet der Trainer nicht. Notfalls könnte der Angreifer auch - wie einmal In Wehen - linker Verteidiger spielen. Auf den hinteren Außenpositionen ist bekanntlich Notstand. "Ich hatte in Köln eine gute Ausbildung", wirbt Vunguidica.

Nicht nur Vielseitigkeit und Beharrlichkeit sprechen für ihn, sondern auch sein Realismus. "Ich bin kein Filigran-Techniker", gesteht er, "aber ich bin schnell, zweikampfstark und gebe immer alles für die Mannschaft."

Zwei Vorbilder aus der Bibel nennt der 1.86 Meter große und 84 Kilo schwere Mann aus Luanda: Den mutigen David und den gottesfürchtigen Hiob. David, der - wie der SV Sandhausen - den Kampf mit den Großen aufnimmt. Hiob, der - wie er selbst - trotz großem Unglück nicht seinen Glauben verliert.

Und dann verrät José Pierre Vunguidica noch eine zweite Leidenschaft außer dem Fußball. Er spielt gerne Klavier. Nach den Jahren in Moll wird es Zeit fürs fröhliche Dur.