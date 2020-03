Von Claus Weber

Bochum. Hört dieser Schwachsinn denn gar nicht mehr auf? Haben die Chaoten aus den Vorfällen vom Samstag nichts gelernt? Auch im Bochumer Ruhrstadion kam es am Sonntag zu Schmähungen gegen Dietmar Hopp. Zum Glück dauerte das Intermezzo der Idioten nicht allzu lange. Schnell rissen ihnen – die eigenen Fans – die Spruchbänder aus den Händen. "Ultras raus", riefen die Zuschauer im Stadion und brachten so zum Ausdruck, was sie von der Aktion hielten. "Ich distanziere mich ganz klar von diesen sogenannten Fans", sagte Bochums Trainer Thomas Reis, "es ist sehr schade, dass man einen so verdienten Mann so beleidigt."

Auch Jürgen Machmeier war aufgebracht. Der Präsident des SV Sandhausen ist ein Freund von Dietmar Hopp. "Das tut mir so leid, weil er nicht nur im Sport, sondern auch im wohltätigen Bereich so viel tut", sagte der SVS-Boss, "ich kann nur an ihn appellieren: Dietmar, halte durch und schaue, dass du dem Fußball nicht verloren gehst." Uwe Koschinat sprach von einer asozialen und feigen Aktion, von Menschen, die sich in der Anonymität verstecken und einem Trend, den man in keiner Form tolerieren dürfe.

Dank der guten Reaktion der meisten Zuschauer waren die Schmähungen nur eine Randerscheinung an einem ansonsten packenden, emotionalen und verrückten Fußball-Nachmittag, der mit einem 4:4 (2:2) endete, das sich für den SV Sandhausen wie ein Sieg anfühlte.

Biadas erste Tore für den SVS

Denn zweimal lagen die Kurpfälzer mit 0:2 und 2:4 schier aussichtslos zurück. Erst zwei Handelfmeter durch Kevin Behrens (85. Minute) und Philip Türpitz (90 + 4.) retteten den nicht mehr erwarteten Punkt und verhinderten die fünfte Niederlage in Folge. "Das war eine Mentalitätsleistung", sagte SVS-Kapitän Dennis Diekmeier, "und ein Zeichen, das wir gegen den Negativtrend der letzten Wochen gesetzt haben. Kompliment an die Mannschaft."

Mikayil Kabaca war hin- und hergerissen. "Über allem steht die Moral und der Charakter, den die Mannschaft gezeigt hat", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter, "auf unsere vielen individuellen Fehler will ich nach dieser Aufholjagd gar nicht eingehen."

Viel zu leicht machte es die Defensive dem VfL Bochum und dem Ex-Sandhäuser Danny Blum, der die ersten drei Treffer für die Revier-Elf erzielte. Dem 0:1 (5.) durch einen Strafstoß war ein Ballverlust von Robin Scheu und ein vermeidbares Foul von Gerrit Nauber vorangegangen, beim 0:2 (9.) durch einen herrlichen Lupfer mit dem Außenrist über Torwart Martin Fraisl war die Hintermannschaft unaufmerksam und das 0:3 (49.) resultierte aus einem Fehlpass von Aleksandr Zhirov.

Die erneute Bochumer Führung war wie ein Schlag ins Genick, nachdem Julius Biada mit seinen beiden ersten Toren im Sandhäuser Trikot (13.) und (45.) den 2:2-Pausenstand hergestellt hatte. "Er ist für spektakuläre Aktionen gut und hat seine Aufstellung gerechtfertigt", sagte Koschinat, "aber in der Endphase hat man gesehen, dass ihm noch ein paar Körner fehlen." Auf insgesamt fünf Positionen hatte der Coach sein Team nach der 0:2-Pleite gegen den Karlsruher SC verändert. Es hat sich ausgezahlt. Erstmals nach vier torlosen Spielen traf die Mannschaft wieder den Kasten – und dann gleich vier Mal. Und: Sie wehrte sich gegen die Niederlage, fand nach zwei Rückständen wieder ins Spiel. Das war ihr im ganzen Februar nicht mehr gelungen.

Es gehörte jedenfalls schon viel Moral dazu, dem Spiel nach dem 2:4 durch den Treffer von Jordi Osei-Tutu (65. Minute) noch einmal eine Wende zu geben. Ein Blick auf die Statistik beweist, dass das Remis am Ende zwar glücklich, aber nicht unverdient war: Sandhausen hatte eine Überzahl an Torschüssen (18:13), Ecken (8:1) und Flanken (16:11). "Die Mannschaft hat sich aufgerappelt", stellte Uwe Koschinat erleichtert fest.

Sandhausen rutschte zwar auf den 13. Platz ab, vergrößerte aber den Abstand auf den Karlsruher SC auf dem Relegationsrang auf vier Punkte. "Vier Tore, zweimal gedreht", das ist ein sehr positives Zeichen", meinte Kapitän Diekmeier. Und es macht Hoffnung für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen St. Pauli.

Bochum: Riemann – Soares, Leitsch, Decarli, Gambola – Lossila, Tesche, Janelt – Osei-Tutu (90.+1 Lorenz), Blum (79. Pantovic) – Ganvoula (85. Zulj).

Sandhausen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Scheu (65. Türpitz), Paurevic (90. Frey), Taffertshofer (78. Engels) – Biada – Bouhaddouz, Behrens.

Schiedsrichter: Pfeifer (Hameln)

Zuschauer: 13.807

Tore: 1:0 Blum (6./Foulelfmeter), 2:0 Blum (9.), 2:1 Biada (13.), 2:2 Biada (45.), 3:2 Blum (54.), 4:2 Osei-Tutu (65.), 4:3 Behrens (85./Handelfmeter), 4:4 Türpitz (90.+4/Handelfmeter).

Update: 1. März 2020, 20.15 Uhr

