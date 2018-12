Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Späte Gegentreffer, unerklärliche Blackouts in der Abwehr und während der 90 Minuten folgenschwere Schwächephasen: Dem SV Sandhausen droht im verflixten siebten Jahr der Abstieg aus der Zweiten Liga. Weil sich die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ein Schneckenrennen liefern, gibt es noch Hoffnung. Obwohl die Kurpfälzer in 17 Spielen lediglich zwei Siege feierten.

Nur zwölf Punkte - fünf in neun Spielen unter Trainer Kenan Kocak, sieben in acht Partien unter der Regie von Nachfolger Uwe Koschinat - bedeuten aber: In der Restrückrunde muss Sandhausen nahezu jedes zweite Spiel gewinnen, um auf die 37 bis 40 Zähler zu kommen, die man braucht, um drin zu bleiben. Die erste Herausforderung ist am Freitag (18.30 Uhr/Sky), wenn zum Rückrunden-Auftakt Greuther Fürth an den Hardtwald kommt.

Die Bilanz: SV Sandhausen im Stenogramm Die Dauerbrenner: Nur Fabian Schleusener war in allen 17 Spielen der Vorrunde dabei. Einmal fehlte Denis Linsmayer, je zweimal Leart Paqarada, Philipp Klingmann und Philipp Förster. Die besten Torschützen: Auch in dieser Hinsicht ist Fabian Schleusener - mit sieben Toren - Spitze. Gefolgt von Andrew Wooten (5) und Philipp Klingmann (2). Die Zuschauer: Der SV Sandhausen legte gegenüber der zurückliegenden Runde deutlich zu, verbesserte sich von im Schnitt knapp 6 000 auf knapp 8000. Besucher. Schuld daran waren die nahezu ausverkauften Spiele gegen den Hamburger SV (14.508 ) und den 1. FC Köln (13.237 ). Nur 4 437 Zuschauer wollten am Sonntag das 2:2 gegen Regensburg sehen. Minusrekord. Außergewöhnlich: Auf den ersten von nur zwei Siegen musste der SV Sandhausen sieben Spiele warten. Fünfmal kassierte die im Vorjahr noch beste Abwehr der Zweiten Liga drei Gegentore. Nur viermal stand die Null. Die Gewinner: Die Verpflichtung von Fabian Schleusener war ein Volltreffer. Auch der junge Jesper Verlaat vom Drittligisten Werder Bremen II wurde Stammspieler. Die Bilanz der Kaderplanung - es kamen elf Neue - fällt gleichwohl bescheiden aus. Erfreulich, dass Andrew Wooten nach fast zweijähriger Leidenszeit wieder trifft und sich Philipp Förster zum Leistungsträger entwickelt hat. Die Verlierer: Mit Nejmeddin Daghfous, Tim Knipping und Tim Kister stehen wichtige Spieler wegen Verletzungen nicht zur Verfügung. Ob es gut war, die Kapitänsbinde Stefan Kulovits zu geben, der nur noch sporadisch zum Einsatz kommt, sei dahin gestellt. Nach dem WM-Hype tauchte der noch torlose Rurik Gislason im grauen Zweitliga-Alltag unter. wob

Verhagelt wurde der 61. Geburtstag von Sportchef Otmar Schork. Dabei ging der SV Sandhausen beim 1:3 in Fürth durch Philipp Klingmann in Führung. Doch in den letzten zwölf Minuten verspielten die Kurpfälzer alles.

Schuhen stand neben den Schuhen beim 0:3 gegen den Hamburger SV. Bei zwei Gegentreffern half der Torwart unfreiwillig mit - und musste seine Fehler mit dem zwischenzeitlichen Verlust des Stammplatzes bezahlen.

Nach dem 0:1 in Bochum fuhr nur einer nicht mit leeren Händen nach Hause. Max Jansen schnappte sich das Trikot von Lukas Hinterseer, dem Torjäger und Neffen des Schlagersängers. Pech: In der Schlussminute traf Kevin Behrens nur die Latte.

Nach dem 0:0 gegen Union Berlin fiel die Freude über den ersten Punktgewinn verhalten aus. Zu viele Chancen ließen die Sandhäuser gegen den Aufstiegs-Anwärter liegen.

Getrübt war auch die Stimmung nach dem 1:1 in Darmstadt. In letzter Sekunde glichen die Lilien den Führungstreffer des Mönchzeller Torjägers Philipp Klingmann aus. "Durch einen Freistoß, der ein Witz war", wie Präsident Jürgen Machmeier klagte.

"Wir haben Bock auf die Geisbock-Elf" textete die Marketing-Abteilung. Weniger treffsicher waren die Jungs auf dem Rasen. Nach dem 0:2 gegen den 1. FC Köln war - richtig - die mangelnde Chancen-Verwertung das beherrschende Thema. Der Ex-Sandhäuser Uwe Anweiler, der mit dem Kölner Sportdirektor Armin Veh befreundet ist, urteilte: "Es fehlt die Durchschlagskraft."

Fabian Schleusener. Foto: vaf

"Eine Riesenlast ist von den Schultern gefallen", jubelte Jürgen Machmeier nach dem 2:0 in Aue, dem ersten Sieg im siebten Saisonspiel, dem ersten Erfolg nach fast einem halben Jahr. Andrew Wooten mit seinem ersten Tor nach 14 Monaten und Fabian Schleusener mit seinem ersten Zweitliga-Treffer überhaupt durften sich feiern lassen.

Klartext sprach Kenan Kocak nach dem 0:1 gegen Magdeburg. "Mit dieser Einstellung holen wir keinen Punkt mehr", erklärte der Trainer. Die Fans waren stinksauer. "Ich gehe seit 30 Jahren an den Hardtwald", sagte Stefan Walz, "aber einen derartigen Grottenkick habe ich selten erlebt."

Das 1:3 in St.Pauli veranlasste Jürgen Machmeier, die Reißleine zu ziehen. Nach zwei guten Jahren musste Kenan Kocak gehen. Wieder mal ging alles schief, was schief gehen konnte. Die Niederlage wurde nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Kevin Behrens in der Nachspielzeit besiegelt.

"Das Wunder vom Hardtwald" titelte die RNZ nach dem 4:0 gegen den FC Ingolstadt, dem ersten Heimsieg nach fast neun Monaten. Beim Debüt von Uwe Koschinat machten Andrew Wooten, Denis Linsmayer und zweimal Fabian Schleusener vier Tore innerhalb von 90 Minuten, nachdem in den 24 Spielen zuvor lediglich 16 Treffer geglückt waren.

Beim 3:3 in Paderborn führte Sandhausen durch Fabian Schleusener und Andrew Wooten schnell mit 2:0 und musste am Ende froh sein, dass Wooten noch der Ausgleich gelang.

Neuer Trainer - altes Leid. Beim 1:3 in Dresden produzierten die Sandhäuser brotlose Kunst. Dort, wo es weh tut, zogen sie - Ausnahme Fabian Schleusener zum 1:1 - lieber zurück. Zum dritten Mal in Folge, das 0:3 im Pokal in Heidenheim eingeschlossen, kassierte der Zweitligist drei Gegentreffer. Ein mildernder Umstand: Die DFL-Terminplaner hatten Sandhausen innerhalb von sechs Tagen 2 100 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland gejagt.

Beim 0:0 gegen Duisburg kamen die Gastgeber zu spät in die Gänge. Zuvor bewahrte Niklas Lomb, der nach dem HSV-Spiel Marcel Schuhen abgelöst hatte, die Gastgeber vor einem Rückstand.

Nach dem 1:2 in Kiel sprach Uwe Koschinat von einem "Rückschlag im Abstiegskampf". Fabian Schleuseners Anschlusstreffer kam zu spät und Niklas Lomb zu einer sehr, sehr optimistischen Einschätzung. Der Torwart sprach von einem "überragenden Spiel".

Ganz so überragend war’s wohl doch nicht, denn beim 1:2 gegen Heidenheim stand wieder Marcel Schuhen im Kasten. Zwar begann es mit Philipp Försters spektakulärem Führungstor gut, doch die Knöpfleswäscher bleiben der Angstgegner. Es war im 23. Derby bei acht Unentschieden bereits die zwölfte Niederlage.

Das 1:1 in Bielefeld war ein Stimmungsaufheller, auch wenn der späte Ausgleich nach Fabian Schleuseners Führung schmerzte. Erfreulich: Mit Aleksandr Zhirov und Emanuel Taffertshofer brachten sich zwei Hinterbänkler in Erinnerung.

Als Spiegelbild der Vorrunde bezeichnete Otmar Schork das 2:2 gegen Jahn Regensburg. Sandhausen war dominant, zeigte die wahrscheinlich beste Saisonleistung, aber nur Andrew Wooten und Philipp Förster machten aus einer Vielzahl von Chancen Tore. Dem Jahn reichten zwei Torschüsse zum unverdienten Punktgewinn.