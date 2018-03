Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Der Schriftsteller und Blogger Ralf Koss, heute 54, ist schon von klein auf ein Zebra. Als Bernard Dietz, Kurt Jara, Ronny Worm und Rudi Seliger noch spielten, war es einfach, den MSV Duisburg lieb zu haben. In der jüngeren Vergangenheit schaffte die Leidenschaft aber Leiden. Nach insgesamt 28 Jahren in der Bundesliga wurde der Deutsche Vizemeister von 1964 vor zwei Jahren zum Zwangsabstieg in die Dritte Liga verurteilt.

Nutznießer war der SV Sandhausen, der den frei gewordenen Platz einnehmen durfte. Seidem haben sich die Kurpfälzer prächtig entwickelt. Sie treten morgen (13.30 Uhr/direkt in Sky) als Rangvierter beim MSV Duisburg an, der nach dem Wiederaufstieg noch nicht recht in Tritt gekommen ist und auf dem letztenPlatz steht.

Wir wollten von Ralf Koss, der gerade dabei ist, die letzten Jahre des MSV in einem neuen Buch aufzuarbeiten, wissen: Nimmt man in Duisburg den Sandhäusern krumm, dass sie vor zwei Jahren Profiteure des Duisburger Unglücks waren? Lesen Sie im RNZ-Interview die Antwort sowie einiges über die Bedeutung des morgigen Spiels und weshalb der MSV Duisburg vom SV Sandhausen lernen kann.





Ralf Koss, nach zwei Jahren in der Dritten Liga ist der MSV Duisburg zurückgekehrt. Geläutert oder gar gestärkt?

Wir hätten gerne auf die zwei Jahre verzichtet. Aber in der Tat gibt es auch Positives. Das neue Präsidium hat weitaus realistischere Erwartungen. Das passt auch besser zum Verein. Wir sind bodenständig und weit entfernt von der Glitzer- und Glamour-Welt. Alle im Verein sind in der Not enger zusammen gerückt. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen Profis und Fans. Überhaupt spielen die Fans wieder eine größere Rolle. Sie haben dem Verein die Treue gehalten. Wir hatten in der Dritten Liga sogar mehr Zuschauer als in der Zweiten.

Auf Rosen gebettet ist der Verein immer noch nicht?

Nein. Die letzte Runde war ein Tanz auf der Rasierklinge. Zum Glück haben sich die Investitionen ausgezahlt und wir sind zurück. Selbst aus der Dritten Liga hätte es wegen der stark reduzierten Fernsehgelder über kurz oder lang noch weiter runtergehen können. .

Nach 15 Spieltagen ist Duisburg Letzter. Das rettende Ufer ist schon sieben Punkte entfernt. Wie groß ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt?

Die Kaderplanung stand im Zeichen der Konsolidierung. Der Start war mit nur zwei Punkten aus den ersten neun Spielen desaströs. Zuletzt ging es aufwärts. Von den letzten sechs Spielen haben wir nur eines verloren und gegen Tabellenführer Freiburg 1:1 gespielt. Der neue Trainer Ilia Gruev hat einige Blockaden gelöst.

Morgen kommt der SV Sandhausen.

Das ist eine Art Endspiel für uns. Wir müssen unbedingt gewinnen. Sandhausen ist stark, hat einen Lauf. Aber in der Abwehr stehen wir jetzt viel besser und wenn wir unsere wenigen Chancen nutzen …

Ohne die drei Punkte Abzug würde der SV Sandhausen sogar auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz stehen.

Es ist erstaunlich und ein ermutigendes Beispiel dafür, dass man auch mit geringen Mitteln erfolgreich sein kann.

Nimmt man den Sandhäusern noch krumm, dass sie vor drei Jahren vom Duisburger Zwangsabstieg profitiert haben?

(Lacht) Nein, dazu ist der Blick viel zu sehr auf die Fehler der alten Geschäftsführung gerichtet. Aber vielleicht revanchieren sich die Sandhäuser morgen dafür, dass wir sie indirekt gerettet haben, indem sie die drei Punkte da lassen.