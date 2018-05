Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Bei der 1:4-Niederlage gegen Arminia Bielefeld war Helmut Schulte in Sandhausen. Der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung bei Union Berlin ist ein freundlicher Mann, doch am Samstag gab er sich ausgesprochen zugeknöpft. Das nährt den Verdacht, dass Schulte in einer besonderen Mission am Hardtwald war. Zweitliga-Konkurrent Berlin soll, wie die die Rhein-Neckar-Zeitung in Erfahrung brachte, an Aziz Bouhaddouz interessiert sein.

Der Vertrag des Deutsch-Marokkaners, der im hessischen Dietzenbach aufgewachsen ist, läuft zum Saisonende aus. Bisher zögert der Torjäger das Arbeitsverhältnis zu verlängern.

Dabei hatte sich der Angreifer selbst eine Frist gesetzt und versprochen: "Bis Ende März will ich Klarheit haben."

Auf Anfrage der RNZ erklärte er jetzt: "Der Abstiegskampf hat Vorrang."

Das Zaudern könnte darauf hinweisen, dass die Zeichen auf Abschied stehen. So war es jedenfalls in den vergangenen Jahren bei Julian Schauerte, Danny Blum, Manuel Riemann und Lukas Kübler, die sich ebenfalls lange Zeit nicht entscheiden konnten oder wollten.

"Mein Ziel ist die Bundesliga", macht Bouhaddouz aus seinen Ambitionen keinen Hehl. Er muss sich beeilen. Vor zwei Wochen wurde er 29. Es ist wohl seine letzte Chance, in die Erste Liga oder zu einem ambitionierten Zweitligisten zu wechseln. Mit neun Toren und fünf Vorlagen ist der 1.88-Meter große Sturmtank der gefährlichste Sandhäuser Offensivspieler. Bouhaddouz kam im Sommer 2014 vom Regionalligisten Bayer Leverkusen II an den Hardtwald. Schon in der vergangenen Saison war mit neun Toren der beste Angreifer.

Drei dieser Tore erzielte er vor einem Jahr in Leipzig, als ihm beim überraschenden 4:0-Erfolg ein Hattrick glückte. Übermorgen (18.30 Uhr/direkt in Sky) spielt der SV Sandhausen erneut in Leipzig. Ob es ein gutes Omen ist?