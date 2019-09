Europameister Tim Lichtenberg ist vor den Oktoberfest Sevens in Topform. Foto: Keßler

München. (bee/cpb) Am 21. und 22. September kehren die Oktoberfest Sevens, das bedeutendste deutsche Siebenerrugby-Turnier, ins Münchner Olympiastadion zurück - mit einem Starterfeld, das nicht besser besetzt sein könnte. Sieben Teams aus den Top-8 der World Sevens Series sind neben dem gastgebenden Europameister Deutschland dabei.

Schon in der Gruppenphase bekommt es die deutsche Mannschaft mit Olympiasieger und WSS-Meister Fidschi zu tun und trifft außerdem auf den WSS-Zweiten USA und auf Vizeeuropameister Frankreich.

Die zweite Gruppe ist nicht weniger namhaft besetzt. Erstmals seit 1988 in Heidelberg wird ein neuseeländisches Nationalteam auf deutschem Boden auflaufen. Die Weltmeister der All Blacks treffen auf Südafrika, Australien und Vizeweltmeister England.

"Das Teilnehmerfeld ist kleiner, aber nochmals stärker als bei der Premiere der Oktoberfest Sevens vor zwei Jahren", konstatiert Clemens von Grumbkow (Heidelberg), der das Team als Cheftrainer betreuen wird: "Selbst, wenn noch nicht sicher ist, mit welchen Kadern die Teams in München auflaufen werden: Es wird schwer werden. Aber wir wollen uns gegen die besten Teams der Welt gut verkaufen und zeigen, wie gut wir in den letzten Jahren haben. Für uns ist das ein sehr guter Anhaltspunkt, um zu sehen, wo wir im Vergleich mit der Weltspitze stehen und was wir machen müssen, um dorthin zu kommen. Die Vorfreude ist riesig!"

Über die Zusammenstellung des zwölfköpfigen Turnierkaders sagt Clemens von Grumbkow: "Es war keine leichte Entscheidung, denn das Niveau im Training ist in den letzten Wochen noch einmal gestiegen. Es kommen auch junge Spieler nach, die bald zu Alternativen werden könnten." Noch nicht fit für einen Einsatz in München sind die lange verletzten Sebastian Fromm (RG Heidelberg) und Sam Rainger (RK Heusenstamm).

Claude Brechenmacher bekam von seinem französischen Klub keine Freigabe. Und für Jacobus Otto und Marcel Coetzee (beide TSV Handschuhsheim), die sich vor wenigen Wochen dem Siebenerrugby-Programm angeschlossen haben, käme ein Einsatz noch ein wenig zu früh. Clemens von Grumbkow: "Sie haben bislang einen starken Eindruck hinterlassen."

Deutschland 7s: Robert Haase (BSC Offenbach), Ben Ellermann (FC St. Pauli), Phil Szczesny (Hannover 78), Fabian Heimpel, Tim Lichtenberg, Bastian Himmer, Tim Biniak, Carlos Soteras-Merz (RG Heidelberg), Niklas Koch (SC Germania List), Manasah Sita (SC Neuenheim), Anjo Buckman (TSV Handschuhsheim), Jonathon Dawe (Wor-thing Raiders).

Zeitplan, Samstag, 13 Uhr: Stadionöffnung; 14 - 21 Uhr: Vorrundenspiele; Samstag, 10 - 16 Uhr: K.o.-Spiele.