Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Die Saison 2019/20 der Rugby-Bundesligen wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Der Deutsche Rugby-Verband (DRV) hatte im Vorfeld einer Videokonferenz des Bundesliga-Ausschusses mit den Repräsentanten der Vereine am Samstag signalisiert, deren Votum zu folgen. 44 der 45 Erst- und Zweitligisten hatten sich an der vom DRV-Vorstandsvorsitzenden Manuel Wilhelm (Heidelberg) moderierten Sitzung beteiligt, 89 Prozent der Vereine stimmen für den Saisonabbruch. Nur sieben Prozent votierten für eine Saisonfortsetzung im Herbst. Diesem Votum ist der Bundesliga-Ausschuss tatsächlich gefolgt und hat schon gestern um 14.12 Uhr den Abbruch bekannt gegeben.

Mit vier weiteren Abstimmungen wurde über die Konsequenzen und weiteres Prozedere entschieden: 2020 wird kein deutscher Rugbymeister ausgespielt. Die Bundesliga Süd endet also mit dem Tabellenstand des 22. Februar mit dem SC Frankfurt 1880 als Titelverteidiger auf Platz eins vor dem Vorjahreszweiten TSV Handschuhsheim, der Rudergesellschaft Heidelberg und Aufsteiger SC Neuenheim in der oberen Tabellenhälfte sowie dem Heidelberger Ruderklub, der SG Pforzheim, dem RC Luxemburg und dem RK Heusenstamm auf den Rängen fünf bis acht.

DRV-Vorstand Manuel Wilhelm trägt die Entscheidungen der Vereine mit. Foto: privat

Es wird keine Absteiger aus den Bundesligen geben, wofür sich 86 Prozent der Vereine aussprachen, allerdings auch keine Aufsteiger, wofür 70 Prozent votierten. Ausnahmen kann es für die 2. Ligen Nord, Ost und West geben, die gegenwärtig mit jeweils nur sieben Mannschaften unterbesetzt sind.

Großes Vertrauen in die Pharmazie bewiesen die Vereine dadurch, dass sie mit 59 Prozent für einen Beginn der Saison 2020/21 am 1. August dieses Jahres stimmten. "Wir haben im Einklang mit den Verordnungen der Länder einen Stufenplan zum Wiedereinstieg in den Spielbetrieb verfasst, der sich über 14 Wochen ersteckt. Wenn man davon ausgeht, dass der erste Spieltag – wie gehabt – am ersten September-Wochenende stattfinden soll, muss vorher ein Kontakttraining von sechs Wochen möglich sein", schränkt Manuel Wilhelm ein und fügt hinzu: "Das ist nicht verhandelbar."

Eine gute Nachricht gibt es für die seit drei Wochen trainierenden Siebenerrugby-Nationalspieler: Bundestrainer Damian McGrath darf heute die häusliche Quarantäne verlassen, in die er sich nach einem Aufenthalt in seiner englischen Heimat auf Anordnung der Behörden hatte begeben müssen.