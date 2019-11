Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Am heutigen Samstag um 10 Uhr (MEZ) entscheidet sich im mit 72.000 Zuschauern ausverkauften Stadion von Yokohama, wie der neunte Rugby-Weltmeister der Geschichte heißt. England als Titelträger von 2003 und Südafrika als Weltmeister von 1995 und 2007 stehen sich im Finale gegenüber, und die britischen Buchmacher sagen einen englischen Sieg mit fünf Punkten Differenz voraus. Sie haben ihre Prognose aber mit einem Sternchen versehen und schreiben im Kleingedruckten: "Sorry, wir könnten uns auch mal irren."

Der von England im Halbfinale entthronte Titelverteidiger Neuseeland hat sich gestern im kleinen Finale mit einer feinen Leistung bei seinen Fans entschuldigt und mit 40:17 (28:10) gegen Wales die Bronzemedaille gewonnen. Die All Blacks spielten ungehemmt auf und fanden nur eine Woche nach der schockierenden 7:19-Niederlage gegen das Rosenteam zur Form der letzten Jahre zurück, in denen sie seit 2007 die Weltrangliste angeführt hatten.

Abschied von der großen Bühne: All Black-Trainer Steve Hansen mit den Bronzemedaillen der WM 2019. Foto: dpa

Neuseeland erzielte sechs Versuche durch Sturmpfeifer Joe Moody, Schlussmann Beauden Barrett, Innendreiviertel Ryan Crotty, Verbinder Richie Mo’unga und Flügelflitzer Ben Smith (2), der nach dem letzten seiner 84 Länderspiele strahlte. Mit dem Außen aus Dunedin gingen All Black-Kapitän Kieran Read, Sonny Bill Williams und Trainer Steve Hansen in Rente. Für Wales, dessen Trainer Warren Gatland nach zwölf Jahren Abschied nahm, scorten Schlussmann Hallam Amos und Außen Josh Adams - vor dem Finale mit sieben Versuchen WM-Topscorer. Es bleibt dabei: Wales hat gegen Neuseeland seit dem 13:8 von Cardiff 1953 nicht gewonnen.

Die beiden Finalisten werden in Bestbesetzung antreten. Englands australischer Trainer Eddie Jones folgt dem Grundsatz "never change a winning team" und vertraut seinen beiden 100-Prozent-Kickern George Ford als Spielmacher und Owen Farrell als Innendreiviertel. Jones sagte, "dass wir die Woche über gut trainiert und keine Zeitungen und Buchmacher-Prognosen gelesen haben." Auch die 2000-Dollar-Strafe, die World Rugby gegen England verhängt hatte, weil zwei Spieler während des Haka-Tanzes der All Blacks die Mittellinie überschritten und sich damit respektlos verhalten hatten, hat die englische Rugby Football Union nicht arm gemacht.

Die südafrikanischen Springboks, die sich von Spiel zu Spiel gesteigert haben, können wieder auf ihren flinken Außendreiviertel Cheslin Kolbe vom französischen Meister Stade Toulousain zurückgreifen, dessen Schulterblessur einen Einsatz erlaubt. Welcher Topspieler lässt sich einiger Schmerzen wegen ein WM-Endspiel entgehen? Der 26-jährige Supersprinter wiegt 74 Kilogramm bei 1,70 Meter Körpergröße und hat in vollem Lauf die Wirkung einer Kanonenkugel.

Ernst wird es am heutigen Samstag um 15 Uhr auch für die stark verjüngte und völlig neu formierte deutsche Fünfzehn, die in Lodz gegen das favorisierte Polen in die Europameisterschaft 2019/20 startet. Nach dem im Mai erlittenen Abstieg aus der EM-Division 1 haben die Verantwortlichen des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) einen sehr radikalen Schnitt gemacht. Nun hoffen alle, dass die neue Mannschaft nicht in die Division 3 durchgereicht wird. Da die Verbandskasse leer ist, musste die Mannschaft am Donnerstag mit dem Bus nach Lodz fahren. "Wir sind gut angekommen, haben tolles Wetter und ein tolles Stadion und haben ein sehr gutes Abschlusstraining bestritten", meldete Cheftrainer Mark Kuhlmann (Heilbronn) der RNZ (Live-stream bei www.rugbyeurope.eu).