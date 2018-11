Von Claus-Peter Bach

Marseille. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft wurde mit viel Beifall ihrer Schlachtenbummler und angemessenem Lob der Fachleute aus der zweiwöchigen WM-Qualifikation in Marseille entlassen. Das Team von Kapitän Michael Poppmeier (SC Frankfurt 1880) hat zwar wegen der 10:29-Niederlage gegen Turniersieger Kanada das drittgrößte Sportereignis nach der Fußball-WM und Olympia verpasst, sich aber mit allen drei Turnierspielen und vor allem mit dem abschließenden 43:6-Erfolg gegen Kenia Respekt verschafft.

Im Rugby zählt jeder Sieg und wirkt sich direkt auf die Weltrangliste aus. Die Deutschen sind auf Platz 29 ins Turnier gestartet und werden am Montag erfahren, was der Lohn ihrer Mühen ist. World Rugby wird die neueste Rangliste veröffentlichen. Im Rugby ist es bei einer Tournee im Ausland aber auch von Bedeutung, die Serie zu gewinnen, was den Spielern von Bundestrainer Mike Ford (England) mit 2:1 gelungen ist.

Bill Beaumont (66) hätte seine Serie auch gerne gewonnen. Der englische Zweite-Reihe-Hüne, der sein Nationalteam 1980 zum Grand Slam im Fünf-Nationen-Turnier geführt hatte, war im gleichen Jahr Kapitän der British & Irish Lions, die bei ihrer Südafrika-Tournee mit 0:3 scheiterten und von den "Springboks" drei Mal bezwungen wurden. Heute ist Bill Beaumont Präsident von World Rugby und sagte in Marseille: "Die deutsche Mannschaft hat mich beeindruckt und keinesfalls enttäuscht. Das Team ist auf einem guten Weg und hat mit Mike Ford, den ich sehr gut kenne, einen exzellenten Trainer. Ich hoffe, dass sie ihren Weg weiter gehen können und dass es dem Verband gelingen wird, Rugby gut zu entwickeln."

Und Gilbert Celli (San Marino), seit zwei Jahren Generalsekretär von Rugby Europe, sagte: "Gegen Kenia hat mich das deutsche Team begeistert. Leider waren die Kanadier noch einen Tick besser. Sie haben es verdient, bei der WM 2019 in Japan zu spielen."

Darüber gab es in Marseille keine zwei Meinungen. Das deutsche Team, nach der Nachnominierung von Steffen Liebig (Heidelberger Ruderklub) für den verletzten Jamie Murphy (Bridgend Ravens) 31 Spieler und 16 Mitglieder des Funktionsstabes, hatte in jedem ihrer drei Turnierspiele sehr starke, aber auch einige unglückliche Spielphasen. Beim 26:9 gegen Hongkong war die erste Halbzeit (6:6) von überhastetem Spiel geprägt, ehe Ruhe einkehrte und der Knoten platzte. Bei der Verteidigungsschlacht gegen Kanada waren die ersten Minuten der zweiten Halbzeit fehlerhaft und spielentscheidend, als aus dem 7:10 ein 7:17 wurde.

Ray Parkinson ist Topscorer. Foto: Perlich

Und gegen Kenia wurden in der ersten Halbzeit (zu) viele Chancen vergeben, ehe die Afrikaner unter den Augen ihres kontinentalen Präsident Abdelaziz Bougja (Marokko) dem deutschen Powerplay nicht mehr gewachsen waren und klassisch ausgespielt wurden.

Gegen den wendigen Vizemeister des afrikanischen Kontinents zeigte die Mannschaft von Kapitän Michael Poppmeier trotz widriger äußerer Bedingungen ihre beste Turnierleistung und belohnte sich selbst mit einem Sieg, der in der zweiten Halbzeit schön herausgespielt war. Das belohnten die zahlreichen Schlachtenbummler aus den Rugby-Metropolen Hannover, Varel, Heusenstamm, Stuttgart und Heidelberg mit begeisterten "Deutschland, Deutschland"-Rufen und Szenenbeifall. Unter den Augen des aufmerksamen DRV-Präsidenten Robin Stalker (Nürnberg) und des High Performance-Chefs Mark Egan (Dublin) von World Rugby ließen die Spieler im strömenden Regen und bei böigem Wind alle inneren Fesseln fallen, die sie zum Auftakt beim 26:9 gegen Hongkong und im zweiten Match bei der 10:29-Niederlage gegen Kanada so sehr behindert hatten.

Es gelang nichts automatisch, musste jeder kleine Vorteil hart erkämpft werden. Eine ganze Halbzeit lang taten sich die "Schwarzen Adler" sehr schwer, ihre drückende Überlegenheit im Sturm in Punkte umzumünzen. Immerhin gelangen den Stürmern nach bewährtem Rezept - Seiteneinwurf, sicheres Fangen, gemeinsames Anschieben bis ins kenianische Malfeld - in der 22. und 40. Minute zwei Versuche zur knappen Pausenführung. "Ich hatte mehr erwartet, es war mehr möglich", sagte Deutschlands ehemaliger Kapitän Mathias Entenmann (RG Heidelberg).

Nach dem Wiederanpfiff "haben wir dem Gegner endlich unser Spiel aufgedrückt", freute sich Leistungssport-Vizepräsident Michael Schnellbach (Edingen-Neckarhausen) über präzise Angriffe der ganzen Fünfzehn, die zu fünf weiteren Versuchen von Jacobus Otto, Sebastian Ferreira (2) und Harris Aounallah führten. Raynor Parkinson traf mit vier der sieben Erhöhungen.

Als Fazit bleibt: Wenn die "Schwarzen Adler" viel verteidigen müssen und kontern können, sind sie gut. Wenn sie das Spiel machen müssen und der Gegner nur wenige Chancen zulässt, haben sie Steigerungspotenzial.

In Marseille war Flankenstürmer Sebastian Ferreira, in Chambéry unter Vertrag, der beste Spieler aller vier Teams und hat sich das Prädikat "Weltklasse" verdient. Bester Punktesammler war Verbinder Raynor Parkinson vom SC Frankfurt 1880 mit 26 der insgesamt 79 deutschen Punkte aus vier Straftritten und sieben Erhöhungen. Ferreira erzielte mit drei Versuchen 15 Punkte, Hakler Kurt Haupt zehn Punkte, Matthias Schösser, Dash Barber, Jacobus Otto, Steffen Liebig und Harris Aounallah jeweils fünf und Christopher Hilsenbeck drei Punkte.

Ob Mike Ford die Fünfzehn weiter betreuen darf, wird sich am 8. Dezember entscheiden, wenn DRV-Präsident Robin Stalker (Nürnberg) den Führungsgremien seinen Geschäftsplan, den Personalplan und das Budget vorlegen wird. Kapitän Poppmeier (36) sagte zu seiner Zukunft: "Ich bin dabei, wenn Ford weitermacht." Das gilt auch für andere.