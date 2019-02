Heidelberg. Der Heidelberger Rugby-Nachwuchs startet im März hoch motiviert in die Rückrunde der baden-württembergischen Meisterschaft um den SAS Junior Cup. Die ersten Freiluftspiele nach der Winterpause bestritten die Spielerinnen und Spieler der Altersklassen U8, U10 und U12 am Montag aus ganz besonderem Anlass: Der Webb Ellis Cup, um den die 20 besten Nationalmannschaften im Herbst 2019 in Japan bei der IX. Rugby-Weltmeisterschaft kämpfen werden, war für einen Tag in der deutschen Rugby-Hauptstadt Heidelberg zu Gast.

Der 38 Zentimeter hohe Pokal aus vergoldetem Silber, der von der Londoner Gold- und Silberschmiede Garrard & Co. nach einer Vorlage des Meister-Goldschmieds Paul de Lamerie aus dem Jahr 1740 angefertigt wurde, gastierte zunächst bei den deutschen Nationalspielern, die sich seit zehn Tagen im Landesleistungszentrum des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg auf ihr Europameisterschafts-Auftaktspiel am Samstag um 15 Uhr im kleinen Brüsseler Heyselstadion gegen Belgien vorbereiten.

Nach Informationen der RNZ sind die deutschen Spieler in guter Form. Am Nachmittag präsentierten Lisa Hampton und ihre Mitarbeiter vom Werbeteam des Rugby World Cups die glitzernde Trophäe im Sonnenlicht des Stadions, wo die jungen Rugbyasse ihr Können zeigten und sich zwischendurch zum "Gruppenbild mit Weltcup" aufstellten. Ein Fernsehteam des Rugby World Cups produzierte vom Tag in Heidelberg einen Film, der durch die Medien des Weltverbandes um die Welt gehen wird - eine bessere Werbung kann sich die Sportstadt Heidelberg gar nicht wünschen.

In den drei Spielklassen gab es folgende Sieger:

U8:

1. TSV Handschuhsheim

2. SG Heidelberger RK/RC Worms

3. SC Neuenheim

U10:

1. TSV Handschuhsheim

2. SG HRK/Worms

3. SG SCN/Karlsruher SV/TSV

U12:

1. HRK

2. SG TSV/SCN

3. RG Heidelberg