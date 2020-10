Heidelberg. (CPB) Die Exeter Chiefs haben am Samstag im ersten Anlauf den Champions Cup des europäischen Rugbys gewonnen. Der Tabellenführer der nach 22 Spieltagen wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen englischen Premier League besiegte Racing 92 Paris in Bristol mit 31:27 (21:12) Punkten. Für die Franzosen war es das dritte Endspiel, sie lagen stets zurück und mussten sich zum dritten Mal geschlagen geben. Allerdings betrug ihr Rückstand nach Ablauf der regulären Spielzeit beim 28:27 nur einen Punkt. Der Straftritt von Exeters Kapitän Joe Simmonds flog nach Ablauf der Uhr ins Goal.

Joe Simmonds, der 23-jährige Spielmacher der Cupsieger, war der entscheidende Mann auf dem Kunstrasen, denn er trat nicht nur den letzten Penalty aus 45 Metern Entfernung, sondern zuvor auch alle vier Erhöhungskicks zwischen die Malstangen, während die beiden Pariser Kicker Pech hatten: Finn Russell schoss mit einer Erhöhung knapp daneben, der eingewechselte Maxime Machenaud trat die Quetsch an die Stange, von wo sie ins Feld zurückprallte. Joe Simmonds zwei Jahre älterer Bruder Sam, der Sturmführer seines Teams, wurde nach dem Match als bester Spieler Europas ausgezeichnet; er hatte acht Versuche zum Europapokal-Gewinn beigesteuert.

Beide Mannschaften erzielten vier Versuche. Exeter durch Luke Cowan-Dickie (7.), Sam Simmonds (16.), Harry Williams (39.) und Henry Slade (45.), Paris durch Simon Zebo (20., 43.), den brandgefährlichen irischen Schlussmann, Juan Imhoff (32.) und Camille Chat (50.). Die Engländer dominierten das Spiel mit ihren massiven Stürmern, die Franzosen setzten giftige Nadelstiche mit ihrer gewandten Dreiviertelreihe. Sie waren hinterher sehr traurig, doch insgesamt ist Exeters Sieg verdient. Deren Trainer Rob Baxter, als Spieler zehn Jahre lang Kapitän des Vereins und des Barbarians RFC, konnte sein Glück kaum fassen.

Die Chiefs sind der zwölfte Gewinner des Champions Cups. Die bisherigen Sieger sind Stade Toulousain und Leinster RFU (je 4-mal), Saracens RFC London und RC Toulon (je 3-mal), Wasps RFC London, Leicester Tigers und Munster RU (je 2-mal), CA Brive, Northampton Saints, Ulster RU und Bath RFC (je einmal).

Im Kampf um den traditionsreichen Bledisloe Cup, der alljährlich zwischen Neuseeland und Australien ausgespielt wird, gab es im ersten Match in Wellington ein 16:16, ehe die neuseeländischen All Blacks am Samstag in Auckland das zweite Spiel mit 27:7 gewannen. Nun folgen zwei weitere Spiele auf australischem Boden.