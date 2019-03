Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Es ist gerade einen Monat her, als Mouritz Botha im Pressedienst des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) verkündete, man wolle in der bevorstehenden Europameisterschaft "alle Spiele gewinnen." Es spricht für den in Südafrika ausgebildeten englischen Nationalspieler und Sturmtrainer der deutschen Nationalmannschaft, dass er jedes Spiel gewinnen will. Der Sieg ist der einzige wertvolle Lohn, den ein Rugbyspieler für zwei mal vierzig Minuten Mühsal, Kampf und Selbstüberwindung erhoffen darf. Denn obwohl es inzwischen auch in der deutschen Auswahl etliche Berufsspieler gibt, ist deren Salär - verglichen mit den in anderen Ballspielen gezahlten Gehältern - eher bescheiden.

Wenn die Deutschen am morgigen Samstag um 15 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg-Kirchheim das dritte von fünf EM-Spielen bestreiten, haben Cheftrainer Mike Ford und sein hünenhafter Assistent Mouritz Botha ihr Ziel längst revidiert. Es geht nun darum, das erste von zwei Heimspielen zum ersten Sieg zu nutzen, denn die beiden Auftaktspiele in Belgien (22:29) und Rumänien (10:38) brachten Niederlagen, die das Team auf den letzten Tabellenplatz der EM-Division 1 geworfen haben. Ein einziger Punkt steht auf der Habenseite, weil die Niederlage in Brüssel mit nur sieben Zählern Differenz den tadellosen Kampfgeist der deutschen Spieler zum Ausdruck gebracht hatte. Für die Klatsche im rumänischen Botosani gab es null Punkte und einige kritische Anmerkungen von Mike Ford, der sich von seinen Akteuren eine wesentlich couragiertere Spielweise wünscht: "Auch gegen einen besseren Gegner darf man sich nicht verstecken, sondern muss immer bereit sein, ein Risiko einzugehen und etwas probieren. Es geht ja darum, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen."

Ob sich die Russen, die nach ihrer 14:16-Niederlage in Spanien perplex waren und die Belgier in Sotschi mit 64:7 Punkten weggeputzt haben, sich im "Wohnzimmer" der deutschen Nationalspieler aus dem Gleichgewicht bringen lassen, wird der Samstag zeigen. Die in Weiß-blau-rot spielenden Vizeeuropameister von 2018 haben sich glanzvoll für die IX. Weltmeisterschaft im Herbst in Japan qualifiziert, das letzte Spiel gegen die Deutschen mit 57:3 gewonnen und seit 1992 alle neun Vergleiche mit den Deutschen für sich entschieden. Nur einmal - am 1. November 1981 im Niedersachsen-Stadion von Hannover - hat die DRV-Fünfzehn mal gewonnen, mit 10:7, als der Gegner noch Sowjetunion und der deutsche Kapitän Horst Kemmling hießen und die Heidelberger Hans-Joachim Schmitt, Jürgen Merz, Peter Heller (†), Thomas Vogt, Michael Liebig und Fred Herzog für Deutschland spielten.

Heute heißt der deutsche Spielführer Sebastian Ferreira. Der 25-Jährige ist ein großartiger Spieler, vorbildlicher Fighter und wohlerzogener, stets freundlicher Mensch. "Alles gut!" beschrieb er gestern den inneren Zustand seiner Mannschaft, die am Samstag das beste Saisonspiel zeigen und die Russen ernsthaft in Bedrängnis bringen möchte.

Mike Ford bedauert zwar, dass er mit den Verletzten Ayron Schramm und Jarrid Els sowie den aus anderen Gründen fehlenden Raynor Parkinson, Michael Poppmeier und Sean Armstrong starke Kräfte ersetzen muss, doch Christopher Hilsenbeck und Marcel Coetzee sind wieder dabei und heben das Spielniveau.