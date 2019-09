Heidelberg. (momo) Am zweiten Spieltag der Rugby-Bundesliga begegnen sich mit dem TSV Handschuhsheim und dem Heidelberger Ruderklub zwei Mannschaften, deren Saisonauftakt kaum unterschiedlicher hätte verlaufen können. Die RG Heidelberg will mit einem zweiten Sieg ebenso an die Tabellenspitze wie der SC Frankfurt 1880.

Aufsteiger Sportclub Neuenheim verbindet sein erstes Heimspiel gegen den RK Heusenstamm mit einem internationalen Schülerturnier. In der zweiten Liga fährt der Heidelberger Turnverein zum Mitfavoriten RC Rottweil.

Auf der einen Seite ein Sieg mit Bonuspunkt, auf der anderen eine unerwartet hohe Niederlage im Harbigweg-Derby: Der TSV und der HRK hatten zum Auftakt höchst gegensätzliche Erlebnisse. Eines aber haben sie gemeinsam: Sie wollen am Samstag im direkten Duell punkten und haben an den Fehlern des ersten Matches gearbeitet.

Die Handschuhsheimer unter Trainer Mark Kuhlmann dürfen sich nicht so viele Straftritte und Abstimmungsfehler zwischen Sturm und Hintermannschaft erlauben, während der Ruderklub das Spiel an den Kontaktpunkten verbessern muss. Zu viele Bälle wurden gegen die RGH dort verloren. Da beide Teams besser eingespielt sind und mit einem wuchtigen Sturm antreten werden, ist Spannung vorprogrammiert. Laut Kuhlmann stehen "die Chancen 50:50".

Nach der klaren Niederlage beim SC Frankfurt 1880 will der SCN nun gegen den RK Heusenstamm die ersten Punkte nach der Rückkehr ins Oberhaus sammeln. Dass dafür eine deutliche Leistungssteigerung nötig ist, hat Trainer Alexander Widiker den Spielern während des Videostudiums klar gemacht. "Wir müssen in Angriff wie Verteidigung mehr bringen, auch die Einstellung muss eine andere sein. Vielleicht war es ein Fehler, kein Vorbereitungsspiel gemacht zu haben, aber die Niederlage war ein guter Weckruf. Vor heimischem Publikum wollen wir uns natürlich anders zeigen und den ersten Sieg einfahren", sagt Co-Trainer Clemens von Grumbkow. Er ist stets ruhig und nüchtern in der Analyse, doch im Training werden Widiker und er sicherlich dafür gesorgt haben, dass die "Königsblauen" die benötige Reaktion zeigen werden.

Dass der RC Luxemburg das erste Heimspiel gegen Pforzheim absagen musste, ist ein ebenso ärgerliches wie alarmierendes Zeichen. Denn leichter wird es für die Großherzoglichen nicht; die RGH wartet in Topform und Bestbesetzung auf die Luxemburger. Tim Kasten, der mit Kollege Mustafa Güngör einen glänzenden Einstand als Trainer feierte, sagt selbstbewusst: "Wir nehmen jeden Gegner ernst und werden am Sonntag top vorbereitet sein. Letztendlich wollen wir gewinnen und den Zuschauern ein attraktives Spiel bieten." Es müsste die Welt untergehen, dass es nicht so käme.

Tabellenführer nach einem Spiel: Seinen guten Start will der HTV bestätigen, aber den "Turnern" ist natürlich bewusst, dass in Rottweil eins viel bessere Mannschaft wartet als vor Wochenfrist in Augsburg. HTV-Trainer Thomas Kurzer hat die Kontaktpunkte als verbesserungswürdiges Element ausgemacht. Dort müsse aggressiver zu Werke gegangen werden, um den Favoriten im Schwarzwald ein Bein zu stellen.

Der SCN lädt am Samstag (11 bis 18 Uhr) und am Sonntag (9 bis 13 Uhr) zum 2. Heidelberg Try, einem internationalen Nachwuchsturnier, und am Samstag ab 19 Uhr zum Sommerfest an die Tiergartenstraße ein. Gespielt wird in den Altersklassen U10 bis U16. Teilnehmer sind Slavia Prag, RK Celik aus Bosnien-Herzegowina, Berliner RC, SC Frankfurt 1880, Stuttgarter RC und die Heidelberger Vereine HRK, RGH, HTV, TSV und SCN.

Bundesliga Südwest, Samstag, 16 Uhr: TSV Handschuhsheim - Heidelberger RK (Sportzentrum Nord); 18 Uhr: SC Neuenheim - RK Heusenstamm (Tiergartenstraße); Sonntag, 15 Uhr: RG Heidelberg - RC Luxemburg (Harbigweg).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: RC Rottweil - Heidelberger TV.