Heidelberg. (CPB) Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist am Samstag in Brüssel mit einer 22:29 (7:12)-Niederlage gegen Belgien in die Europameisterschaft 2019 gestartet und wird es schwer haben, den Klassenverbleib erneut zu schaffen. Denn die folgenden vier Gegner - Rumänien am Samstag in Botosani, Russland am 2. März in Heidelberg, Georgien am 10. März in Kutaisi und Spanien am 17. März in Köln - sind von besserer Qualität als die Belgier, die die Mannschaft des aus England stammenden Bundestrainers Mike Ford allerdings klar dominiert hat. "Das bessere Team hat gewonnen, das muss man eingestehen", sagte Ford dem Pressedienst des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV).

Die deutsche Fünfzehn, ohne die Stammkräfte Julius Nostadt, Michael Poppmeier, Jarrid Els und Ayron Schramm im Sturm sowie Sean Armstrong, Christopher Hilsenbeck und Marcel Coetzee in der Dreiviertelreihe angetreten, war gegen die Obelixe im massiven belgischen Sturm permanent in der Rückwärtsbewegung und bescherte dem kampfstarken Gedrängehalb Tim Menzel nur wenige schnelle Angriffsbälle. Und die Dreiviertelreihe, schon bei der WM-Qualifikation im November 2018 in Marseille ziemlich kopflos und ohne Durchschlagskraft, verstand es nicht, die Außendreiviertel mit Bällen zu bedienen und die Vorteilslinie zu überschreiten. Die drei deutschen Versuche resultierten aus gemeinschaftlichen Aktionen des geschlossenen Sturmes, Samy Füchsel und Jacobus Otto (2) vollendeten gemäß der Aufzeichnungen des niederländischen Match Commissioners Kees Blaas. Raynor Parkinson steuerte sieben Kickpunkte bei.

Deutschland: Aounallah (Stade Dijonnais) - N. Klewinghaus (TSV Handschuhsheim), Cameron-Dow (BSC Offenbach), Schulte (CSM Bukarest), V. Lammers (Kahurangi RC) - Parkinson (SC Frankfurt 1880), Menzel (RC Vannes) - Otto (TSV Handschuhsheim), Ferreira (SO Chambéry), Henn (SC Frankfurt 1880) - Schröder (Heidelberger RK), Marks (Stade Rochelais-Atlantique) - Füchsel (SC Frankfurt 188), Barber (Heidelberger RK), Williams (Doncaster RFC). - Eingewechselt: Haupt (Kings RFC Port Elizabeth), Dickinson (Rotherham Titans), Rayan (SC Frankfurt 1880), F. Lammers (Heidelberger RK), Syme (TSV Handschuhsheim), Laubscher (RSV Köln).

Schiedsrichter: Tevzadze (Georgien)

Zuschauer: 6000

Punkte: 0:7 (5.) Versuch Füchsel + Erhöhung Parkinson; 7:7 (9.) Strafversuch; 12:7 (40 + 3.) V Jadot + E Hart; 19:7 (55.) Strafversuch; 19:14 (59.) V Otto + E Parkinson; 19:17 (62.) Straftritt Parkinson; 24:17 (72.) V Dienst; 24:22 (77.) V Otto; 29:22 (80 + 2.) V Benoy

Zeitstrafen: Sotteau (76.)/Henn (70.).