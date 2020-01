Heidelberg. (CPB) Für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft bricht – wieder einmal – eine neue Ära an. Nach der Freistellung des englischen Startrainers Mike Ford, der alle fünf Europameisterschaftspiele der Saison 2018/19 und das Relegationsspiel der Division 1 gegen Portugal verloren hatte und sein Gehalt von 5000 Euro pro Woche in keiner Weise rechtfertigen konnte, haben die ehrenamtlichen Interimstrainer Mark Kuhlmann (Heilbronn), Alexander Widiker und Lars Eckert (beide Heidelberg) nach dem 35:15-Sieg in Polen und der 7:37-Niederlage in Heidelberg gegen die Niederlande ihr Engagement nicht verlängert, so dass der Deutsche Rugby-Verband (DRV) erneut auf Trainersuche gehen musste.

Ab sofort werden der 38-jährige Südafrikaner Melvin Smith und sein 33-jähriger Landsmann Byron Smith die deutsche Fünfzehnerrugby-Nationalmannschaft betreuen, die seit dem Abstieg im Juni und nach den beiden Länderspielen im Herbst 2019 auf dem vierten Tabellenplatz der EM-Division 2 liegt und die gute Chance hat, sich durch Siege in den drei Frühjahrsspielen auf den zweiten Tabellenplatz zu verbessern. Am 29. Februar um 15 Uhr spielt die deutsche Fünfzehn im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark gegen den Tabellenzweiten Schweiz, ehe das "Wohnzimmer" der Deutschen am 21. März um 15 Uhr Schauplatz des Spiels gegen das Schlusslicht Litauen ist und die Saison 2019/20 am 17. Mai beim Tabellendritten Ukraine zu Ende geht. Rang eins ist wohl nicht mehr drin, denn die Mannschaft der ungeschlagenen Niederlande ist zu stark.

"Ich glaube, dass wir mit Melvine und Byron ein hoch kompetentes Trainerteam haben, das unserer jungen Mannschaft neue Impulse geben kann. Wir freuen uns darauf, den Neuaufbau mit diesen beiden Coaches weiter vorantreiben zu können", sagte DRV-Vorstandsvorsitzender Manuel Wilhelm (Heidelberg), der hauptamtlich auch den Geschäftsbereich Leistungssport verantwortet.

Melvine Smith ist seit einigen Jahren in Deutschland tätig und gegenwärtig Landestrainer in Hessen. Im DRV betreute er die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft der Frauen und das Fünfzehnerrugby-Team der U18-Junioren. Byron Schmidt war in Südafrika Lehrer an der Grey High School, an der WM-Kapitän Siya Kolisi sein Rugbyspiel gelernt hat, und Rugby-Trainer an der Nelson Mandela University in Port Elizabeth. Den SC Frankfurt 1880 führte er 2019 zum deutschen Meistertitel.

Weltrangliste Männer: 1. Südafrika 94,19 Punkte; 2. Neuseeland 92,11; 3. England 88,82; 4. Wales 85,02; 5. Irland 84,45; 6. Australien 81,90; 7. Frankreich 80,88; 8. Japan 79,28; 9. Schottland 79,23; 10. Argentinien 78,31; 25. Niederlande 60,08; 28. Deutschland 54,64; 31. Schweiz 52,60; 34. Polen 51,11; 36. Ukraine 50,33; 44. Litauen 47,14; 105. American Samoa 19,53.

Weltrangliste Frauen: 1. Neuseeland 93,88; 2. England 93,00; 3. Kanada 87,49; 4. Frankreich 86,47; 5. Australien 78,68; 6. USA 78,19; 7. Italien 78,17; 8. Wales 75,99; 9. Spanien 75,54; 10. Irland 71,30; 21. Deutschland 57,72; 56. Philippinen 33,16.

Melvine Smith (links) und Byron Schmidt sind neue Trainer der deutschen Rugby-Fünfzehn. Fotos: privat