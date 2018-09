Heidelberg. (momo) Siebenerrugby und die Rudergesellschaft Heidelberg - das passt einfach zusammen. Zum vierten Mal in Serie und insgesamt zum zehnten Mal sicherten sich die "Orange Hearts" den deutschen Meistertitel in der olympischen Variante des Rugbysports. Kurioserweise stand die RGH in diesem Jahr bereits nach dem siegreichen Halbfinale als Titelverteidiger fest.

Nach ungefährdeten Vorrundensiegen gegen den RC Leipzig (38:0) und den TSV Handschuhsheim (40:0) sowie einem knappen Erfolg gegen das "Wolfpack" beendete der hohe Favorit die Vorrunde als Gruppenerster.

Das "Wolfpack", eine Mannschaft aus Stamm- und Perspektivnationalspielern inner- und außerhalb Deutschlands, sorgte durch den 20:14-Sieg dafür, dass der TSV Handschuhsheim als Dritter nur in die Bowl-Runde statt in den Cup-Wettbewerb einziehen durfte. Ebenfalls ungeschlagen waren nach der Vorrunde die Bundesligisten Hannover 78 und RK Heusenstamm sowie Zweitligist SC Neuenheim.

Das Turnier im hessischen Heusenstamm war gut organisiert und wies ein hohes spielerisches Niveau auf. Markus Walger, der Trainer des gastgebenden RKH, war deshalb, aber auch mit dem Auftritt seiner Mannschaft, hoch zufrieden. Denn deren Ziel, unter die ersten Acht zu kommen, war durch den Gruppensieg früh erfüllt.

Neuenheims Leo Becker tanzt die Defensive des TV Pforzheim aus. Foto: F&S

Für den Sportclub Neuenheim war nach einem perfekt verlaufenen ersten Tag mit Siegen gegen den RC Rottweil (29:0), RK 03 Berlin (33:0) und TV Pforzheim (29:14) am Sonntag ebenfalls gegen das "Wolfpack" Endstation. Nach der 19:26-Niederlage eroberten die "Königsblauen" aber einen respektablen siebten Platz.

Trainer Clemens von Grumbkow war zufrieden: "Für die kurze Vorbereitung und die Tatsache, dass wir keinen wirklichen Siebenerrugby-Spezialisten im Kader hatten, bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Die Einladungsmannschaften haben das ohnehin gute Niveau noch einmal angehoben. Es freut mich als Nationaltrainer, zu sehen, dass viele Mannschaften sich im Siebenerrugby weiterentwickelt haben."

Die RG Heidelberg hatte derweil im Viertelfinale keinerlei Probleme. In der Neuauflage des Vorjahresfinals ging der TV Pforzheim im orangenen Angriffswirbel mit 0:50 unter und musste sich nach der zweiten Niederlage gegen den SCN (21:27) mit dem achten Platz begnügen.

Der TSV Handschuhsheim zeigte sonntags ansprechende Leistungen und siegte trotz des Einsatzes einiger jüngerer Spieler gegen RK 03 Berlin (51:7), RSV Köln (24:14) und im Bowl-Finale erneut gegen den RC Leipzig (59:5). "Löwen"-Kapitän Anjo Buckman hatte seine Mannschaft "verbessert das gewünschte System" spielen sehen.

Bastian Himmer punktt im Halbfinale gegen Germania List. Foto: F&S

Zum besten Spiel des Turniers kam es im Halbfinale zwischen der RG Heidelberg und dem SC Germania List, der davor im Viertelfinale das Hannover-Derby gegen "78" siegreich beendet hatte. Schnelles, technisch versiertes und trickreiches Siebenerrugby ließ die Zuschauer jubeln, am Ende setzte sich die RGH mit 29:22 durch. Bastian Himmer befand: "Die Germanen waren super trainiert und vorbildlich eingestellt. Die haben es uns ganz schön schwer gemacht. Am Ende hat vielleicht unsere Erfahrung den Ausschlag gegeben."

Da im zweiten Halbfinale die beiden Einladungsteams "Wolfpack" und All Star Lions aus Südafrika aufeinandertrafen, war frühzeitig klar, dass die beste Vereinsmannschaft erneut die RGH sein würde und der Titel abermals nach Heidelberg ginge. Inwieweit es sinnvoll war, eine deutsche Vereinsmeisterschaft durch die Teilnahme zweier Einladungsteams zu bereichern, darf infrage gestellt werden. Denn die Konzentration in einem Finale ohne ergebnistechnischen Wert hoch zu halten, war anfangs schwierig für die RGH-Akteure.

So glich das "Wolfpack" im Endspiel auch zweimal aus, nachdem Robin Plümpe und Fabian Heimpel den alten und neuen Meister in Führung gebracht hatten. Beim Stande von 10:10 ging es in die Verlängerung. In der Extrazeit besorgte einmal mehr Bastian Himmer die Entscheidung, als er nach einem schnell ausgeführten Straftritt ins Malfeld sprintete.

Aus einer jubelnden RGH-Traube zog Meistertrainer Jeff Tigere das Fazit: "Das war ein schwieriges Finale. Der Gegner war extrem stark, zudem mussten wir das Wissen, bereits Meister zu sein, abschalten. Aber wir wollten das Turnier auf keinen Fall mit einer Niederlage beenden!" Dies ist den "Orange Hearts" in beeindruckender Manier gelungen.