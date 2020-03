Von Tillmann Bauer

Mannheim. Obwohl die nächste Begegnung erst am Dienstag ansteht, wird es für Martin Schwalb bereits montags ernst. Die erste Wohnungsbesichtigung steht an. Denn abgesehen davon, dass der neue Trainer der Handballer der Rhein-Neckar Löwen genug damit zu tun hat, dem Bundesligisten neues Selbstvertrauen einzuimpfen, muss der 56-Jährige nachmittags einen privaten, aber dennoch sehr wichtigen Termin, absolvieren – denn noch wohnt er im Hotel. "Ich bin zuversichtlich", lachte Schwalb: "Hat sich zumindest gut angehört." Er war am Samstag gut gelaunt, schließlich hatte sein Team eine verbesserte Leistung gezeigt, gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:23 gewonnen und dadurch den ersten Liga-Sieg in diesem Kalenderjahr eingefahren."Schwalbe" hat die Spielfreude zurück zu den Löwen gebracht.

"Martin motiviert uns unglaublich, wir haben das vor diesem Spiel gebraucht", sagte Gedeon Guardiola. Dem spanischen Europameister war die Freude im Gesicht anzusehen, strahlte er doch nicht nur aufgrund der zwei hinzugekommenen Punkte, sondern auch wegen seiner eigenen Leistung. Weil Ilija Abutovic nach überstandener Krankheit zwar wieder auf der Bank saß, für den Innenblock aber noch keine Option war, sollte neben Guardiola der Isländer Ymir Örn Gislason die Abwehr stabilisieren. "Was ich an den beiden für einen Spaß hatte", sagte Schwalb: "Ich musste gerade nochmal auf den Spielberichtsbogen schauen. Morten Olsen ohne Tor? Wie geht das denn?", sagte er. Der dänische Spielmacher, der für die Recken aufläuft und die Löwen unter anderem fast im Alleingang aus dem Pokal-Viertelfinale geworfen hatte, war diesmal völlig abgemeldet. Guardiola selbst sagte: "Das hat Spaß gemacht." Er wird die Löwen nach dieser Saison verlassen.

Mads Mensah Larsen durfte aufgrund des Coronavirus – genau wie seine Teamkollegen – nach der Begegnung keine Autogramme schreiben. Mit den Medienvertretern zu sprechen, wurde dem Dänen aber nicht verboten. "Wir hatten heute vielleicht mehr Energie als in der ganzen Saison zusammen", sagte der Olympiasieger: "Eine Veränderung war notwendig – das haben wir gebraucht." Mensah Larsen bewertete den Wechsel von Kristjan Andresson zu Martin Schwalb also positiv, zeigte eine ansprechende Leistung und war mit guten Aktionen (3 Tore) ein Aktivposten im Angriff. Auch er wird die Löwen nach der laufenden Saison verlassen.

Wenn man nun lediglich die Fakten betrachtet, haben die Löwen seit der Trainerfreistellung alle drei Spiele gewonnen. Wenn man aber in die Gesichter der Spieler schaut und dazu hört, was sie sagen, bekommt man den Eindruck, dass Schwalb den Badenern neues Selbstvertrauen gegeben hat.

Hat man sonst in Auszeiten vorwiegend taktische Ansagen zu hören bekommen, bringt der neue Übungsleiter die Lockerheit zurück in die Mannschaft. "Die Jungs sollen richtig Spaß am Handball haben, das habe ich ihnen gesagt", verriet Schwalb: "Da kommen zwölftausend Leute, die uns alle bei unserem Hobby zuschauen wollen. Was gibt es denn Schöneres?" Auch wenn er nicht als "Hampelmann" oder "Zampano" bezeichnet werden will, Schwalb lebt mit seinen Emotionen an der Seitenlinie vor, was er von seinen Spielern verlangt: Wille, Einsatz und Feuer. Die Hannover-Partie zeigte, wie Wechsel wirken.

Zuschauen musste wieder einmal Uwe Gensheimer, der zwar wieder ohne Krücken laufen kann, aber noch die kommenden sechs Wochen, also auch am morgigen Dienstag, wenn die Löwen im nächsten Heimspiel Leipzig (19 Uhr/SAP Arena) erwarten, aufgrund einer Sprunggelenksverletzung ausfallen wird. Doppelt bitter, dass nun auch Jerry Tollbring, der zweite Linksaußen, angeschlagen ist. Der Schwede spielte zwar von Beginn, saß gegen Ende aber nur noch auf der Bank und kühlte mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen rechten Fuß. Schwalb: "Jerry hat sich im Training leider verletzt, das hat man auch gesehen, er ist unrund gelaufen", sagte er: "Ich hoffe, dass er am Dienstag spielen kann."

Ob Martin Schwalb dann schon den Mietvertrag seiner neuen Wohnung in der Tasche hat? Der dritte Sieg im dritten Spiel wäre ihm sicher erstmal wichtiger…

Löwen: Schmid 10/6, Kirkelokke 1, Lagarde 1, Tollbring 2, Mensah Larsen 3, Groetzki 4, Guardiola 2, Petersson 2, Gislason 1, Kohlbacher 4.

Hannover: Cehte 5, Mävers 1, Pevnov 1, Jönsson 3, Böhm 4, Ugalde 2, Krone 1, Brozovic 1, Feise 2, Kastening 3.

Stenogramm: 3:3, 8:9, 11:10, 15:12 (Halbzeit), 21:16, 25:18, 28:21, 30:23 (Ende).

Zuschauer: 11992

