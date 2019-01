Berlin. (tib) Bogdan Radivojevic wird nach RNZ-Informationen die Rhein-Neckar Löwen am Saisonende wohl verlassen und zum ungarischen Spitzenklub Pick Szeged wechseln. Was zunächst in serbischen Medien als Gerücht auftauchte, konnte der Rechtsaußen, der aktuell mit Serbien bei der Weltmeisterschaft im Einsatz ist, gegenüber der RNZ nicht dementieren.

Zu einem möglichen Wechsel wollte Radivojevic zunächst nichts sagen. Als er aber darauf angesprochen wurde, dass er im Internet bereits als Spieler von Szeged gelistet ist, zeigte er sich zunächst überrascht und antwortete: „Tja, das wusste ich nicht - dann wird es wohl so kommen.“

Radivojevic kam vor zwei Jahren zu den Löwen und beerbte Marius Steinhauser als Ersatzmann für Patrick Groetzki.