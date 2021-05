Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Johann Wolfgang von Goethe war ein schlauer Mann. Von ihm ist folgende Weisheit überliefert: "Dem Mensch fällt mehr auf, was ihm fehlt, als das, was er besitzt."

Nun ist die Handball-Bundesliga kein lustiger Poetry-Slam-Wettbewerb, sondern ein knallhartes Profigeschäft. Die Verantwortlichen der Rhein-Neckar Löwen können aus dieser Goethe-Weisheit aber vielleicht auch etwas mitnehmen.

Denn: Ja, wie schon in den vergangenen Wochen war auch bei der 28:32-Niederlage beim TV Bittenfeld Stuttgart die Mannschaft der Mannheimer personell extrem dezimiert – nichtsdestotrotz hilft es nichts, immer wieder die personellen Ausfälle aufzuzählen. Jammern will bei den Löwen sowieso niemand.

Die Lösung à la Goethe: Die Spieler, die im Schwabenland auf dem Feld standen, hätten deutlich besser spielen müssen, als sie es taten.

Nikolas Katsigiannis ist kein Dichter, aber ein schlauer Mann. Er sprach aus, was viele dachten: "Klar fehlen uns diese Leute, aber diese Ausrede dürfen wir nicht gelten lassen. Die, die auf dem Feld stehen, müssen das Ding gewuppt kriegen. Für unseren Anspruch ist es leider zu wenig."

Richtig – schließlich wird’s mit so einer Leistung wie im Schwabenland gegen jede Mannschaft der Bundesliga schwer. Es kommt also – bevor es am Samstag (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den HC Erlangen geht – in dieser Woche viel Aufbauarbeit auf den Trainer der Rhein-Neckar Löwen zu.

Doch wer hat eigentlich aktuell das Sagen? Zur Erinnerung: Auf dem Papier ist Martin Schwalb bis Saisonende der Chef und Klaus Gärtner sein Co-Trainer. Vor wenigen Wochen gab der Verein bekannt, dass Gärtner in der kommenden Runde aufsteigen wird – in den verbleibenden Spielen soll dann der bisher zurückhaltende Gärtner unter "Schwalbe" in seine neue Rolle hereinwachsen.

Für Schwalb ist das in Ordnung. Nach dem Stuttgart-Spiel sagte er: "Ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Mit Klaus Gärtner steht mein Nachfolger fest, er übernimmt weite Teile. Ich bin in einer anderen Funktion, da habe ich auch keine Probleme, mich zurückzuhalten." Tatsächlich agiert "Schwalbe" momentan sehr defensiv. Gärtner führt Gespräche, gibt Anweisungen von Außen und leitet sogar die Ansprachen in der Auszeit.

Nach der Stuttgart-Pleite wird er sich viele Gedanken gemacht haben. Er muss denen, die er zur Verfügung hat, Vertrauen schenken. Vielleicht zitiert er deshalb in seiner nächsten Ansprache ja einen bekannten Dichter.