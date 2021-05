Der Artikel zu den Ab- und Zugängen und Wechselgerüchten rund um die Rhein-Neckar Löwen wird stetig aktualisiert

Mannheim. (dpa) Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat die Position hinter National-Linksaußen Uwe Gensheimer neu besetzt. Zur kommenden Saison wechselt der 22-jährige Benjamin Helander vom schwedischen Erstligisten Alingsas HK zu den Mannheimern. Über die Laufzeit des Vertrages mit dem finnischen Nationalspieler machten die Löwen am Mittwoch keine Angaben.

Helander wird im Löwen-Kader die Position von Jerry Tollbring einnehmen, der nach vier Jahren in Mannheim zum dänischen Spitzenclub GOG Håndbold wechselt. "Für ihn wird es ein großer Sprung von der schwedischen Liga in die Bundesliga, aber er bringt alle Voraussetzungen mit, um ein richtig guter Bundesligaspieler zu werden", sagte der sportliche Leiter der Löwen, Oliver Roggisch.

Der deutsche Meister von 2016 und 2017 steht am Wochenende im Finalturnier der neuen European League. Gegner im Halbfinale am Samstag (20.45 Uhr/DAZN) ist der Bundesligarivale Füchse Berlin. Sollten die Löwen das Endspiel erreichen, geht es entweder gegen den SC Magdeburg oder das polnische Team von Wisla Plock.

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 10.47 Uhr

Torwart Katsigiannis verabschiedet sich

Nikolas Katsigiannis. Foto: Rhein-Neckar Löwen

Mannheim. (dpa) Der frühere deutsche Nationaltorwart Nikolas Katsigiannis wird nach Saisonende keinen neuen Vertrag beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen erhalten. "Mit Nikolas Katsigiannis war immer abgesprochen, dass er nur in dieser Saison bei uns spielen wird", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann am Freitag: "Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben. Aber in absehbarer Zeit kehrt Mikael Appelgren nach seiner Verletzung zurück in den Kader."

Unterdessen hat der zweifache deutsche Meister noch nicht mit Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, dessen Vertrag 2022 ausläuft, über eine Verlängerung gesprochen. "Für uns war die Trainerfrage wichtig, die haben wir geklärt. Jetzt geht es an die Planung über 2022 hinaus", sagte Kettemann der Zeitung.

In der kommenden Saison wird Klaus Gärtner vom Co- zum Cheftrainer aufsteigen und auf Martin Schwalb folgen. Ab dem Sommer 2022 wird Sebastian Hinze den Posten übernehmen. Am Donnerstag hatten die Löwen mitgeteilt, dass der Club den Vertrag mit Gensheimers Konkurrent Jerry Tollbring auf dessen Wunsch hin aufgelöst hat.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 14.46 Uhr

Jerry Tollbring wechselt nach Dänemark

Jerry Tollbring von den Rhein-Neckar Löwen jubelt über ein Tor. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Linksaußen Jerry Tollbring verlässt den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen am Saisonende. Der Verein hat den Vertrag mit dem 25 Jahre alten Schweden auf dessen Wunsch hin zum Saisonende aufgelöst, teilten die Mannheimer am Donnerstag mit.

Tollbring, der seit 2017 für die Löwen spielt, wechselt zum dänischen Spitzenclub GOG Håndbold. Dagegen hat der deutsche Meister von 2016 und 2017 die Verträge mit den beiden Rückraumspielern Mait Patrail und Niclas Kirkeløkke verlängert.