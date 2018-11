Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die Begegnung war längst abgepfiffen. Fast alle Spieler der Rhein-Neckar Löwen hatten schon geduscht und ihre Einschätzungen zur 25:29-Champions-League-Niederlage gegen den HC Veszprem gegeben. Einige waren bereits auf dem Weg nach Hause, als Kentin Mahé (27) noch immer im verschwitzten Trikot auf der Tribüne stand, umzingelt von fünf, sechs ungarischen Fans in roten Veszprem-Trikots. Erst als das Sicherheitspersonal der SAP Arena fast fertig mit dem Abbau war, äußerte sich eine Ordnerin, dass nun "bitte auch der Herr Mahé" das Feld räumen solle. Der französische Mittelmann gehorchte brav, schwang sich dynamisch über das Geländer und machte sich auf den Weg in Richtung Kabine.

Hatte er am Morgen vor dem schweren Auswärtsspiel daran geglaubt, dass man bei den Löwen gewinnen könne? "Ja natürlich", schoss es im RNZ-Gespräch aus dem französischen Weltmeister heraus, "im Großen und Ganzen hatten wir den Sieg mehr verdient." Als Mahé auf die Gründe für den Auswärtstriumph der Ungarn angesprochen wurde, führte auch für ihn kein Weg daran vorbei, seinen Torhüter zu loben. "Roland Mikler war überragend, er hat uns den Rücken freigehalten."

Dann blickte Mahé kurz nach oben, dachte nach und nannte einen zweiten Grund: "Die Löwen haben am Montagabend gespielt. Das ist einfach unmenschlich. Es ist immer das gleiche Problem, das muss man ansprechen, es wird aber wieder nichts passieren." Der Franzose weiß selbst am besten, wie hoch die Belastung in Deutschland ist: Er spielte bis zur vergangenen Saison in Flensburg, wurde deutscher Meister. Davor lief er für Hamburg und Gummersbach auf. Mahé: "Ich habe jetzt gemerkt, als ich Deutschland verlassen habe, wie krass das eigentlich ist. Ich verfolge die Liga, aber manchmal habe ich Spiele verpasst, weil ich nicht wusste, dass es so schnell geht. Schlag auf Schlag. Das ist wirklich der Wahnsinn."

Ob die deutschen Mannschaften dadurch einen Nachteil haben, könne er nicht sagen, weil das schon immer so gewesen sei. Mahé: "Wenn man psychisch darauf eingestellt ist, dann bekommt man das irgendwie hin. Auf Top-Niveau muss man aber Prioritäten setzen, sonst hat man keine Chance."

Das wird sich auch Nikolaj Jacobsen gedacht haben. Ob sich der Chefcoach der Löwen gestern so richtig mit der Aufarbeitung der Niederlage beschäftigen konnte, ist fraglich. Schließlich hatte er etwas zu feiern, Jacobsen wurde 47. Er analysierte trotzdem: "Die Chancenverwertung war der Knackpunkt." 21-mal scheiterten die Löwen am Gästetorhüter Roland Mikler. Auf die Frage, wie man dieses Manko abstellen könne, antworte der Löwen-Coach nur trocken: "Beim nächsten mal besser machen." Denn eigentlich war Jacobsen gar nicht unzufrieden: "Ich muss meine Mannschaft für die zweite Halbzeit loben, sie hat gekämpft und alles versucht - vielleicht haben am Ende ein bisschen die Kräfte gefehlt. Man muss bedenken, dass wir vor zwei Tagen in Flensburg gespielt haben." Da war es wieder, das bekannte Problem.

Weiter geht es für die Löwen "erst" am Sonntag (16 Uhr) im Liga-Alltag mit einem Heimspiel. Um wettbewerbsübergreifend nach drei Niederlagen in Folge nun wieder in Form zu kommen, soll GWD Minden geschlagen werden. In Normalform sollten die Ostwestfalen den Löwen nicht gefährlich werden. Jacobsen: "Jetzt müssen wir die Köpfe hoch nehmen und weiter hart an uns arbeiten. Dann können wir auch einige positive Dinge mit in die nächste Begegnung nehmen." Denn es geht immer weiter. Schlag auf Schlag.