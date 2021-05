Von Tillmann Bauer

Mannheim. Schlägt man im Duden "Galgenhumor" nach, so findet man Folgendes: "Vorgetäuschte Heiterkeit, mit der jemand einer unangenehmen oder verzweifelten Lage, in der er sich befindet, zu begegnen sucht."

Das passt zu den Handballern der Rhein-Neckar Löwen. Schließlich ist die momentane Situation nicht gerade entspannt. Auf die knappe Pleite gegen Berlin und die bitterböse Schlappe in Stuttgart folgte am Samstagabend der nächste Schock: Die Löwen verloren mit 26:30 (16:17) auch gegen den HC Erlangen – die dritte Niederlage in Serie.

"Schlechter kann’s nicht werden"

Nach Abpfiff packte Klaus Gärtner ihn also aus, den Galgenhumor. Er sagte: "Das Positive ist glaube ich, schlechter kann’s nicht mehr werden." Wenn ein Trainer, in diesem Fall ein Co-Trainer, solch einen Satz von sich gibt, zeigt das, in welcher Verfassung sich seine Mannschaft befindet. Gärtner weiter: "Es kann eigentlich nur noch aufwärts gehen."

Gegen die Franken war zwar wieder Ilija Abutovic (Finger) auf dem Feld und Jesper Nielsen (Oberschenkel) auf der Auswechselbank – mehr gute Nachrichten gab’s aber nicht zu berichten. Die Defensive konnte erneut viel zu leicht geknackt werden, im Angriff fehlten die Ideen, unzählige Bälle wurden unkonzentriert weggeworfen, etliche gute Chancen ausgelassen; lediglich Andreas Palicka (17 Paraden/36 Prozent gehaltene Bälle) rief Normalform ab.

Der Torwart pfefferte kurz vor dem Ende sein Handtuch aus Frust auf die Auswechselbank, Niclas Kirkelokke senkte betrübt den Kopf, Gärtner breitete die Arme ratlos aus – die Körpersprache zeigte, wo sich die Löwen momentan befinden: in einem Form- und Ergebnistief.

"Wir waren nicht so richtig wach", sagte Gärtner: "Viele Aktionen waren unglücklich und nicht clever."

In Zahlen: Wieder hatte sein Team eine lange Durststrecke, als im zweiten Abschnitt zehn Minuten kein eigener Treffer gelang (35. bis 45.). Insgesamt netzten die Löwen in den zweiten 30 Minuten nur zehnmal.

"Es ist schwierig im Moment. Trotzdem muss es der Anspruch von jedem Einzelnen sein, besser als Erlangen zu sein", sagte Patrick Groetzki. Er legte den Finger in die Wunde: "Darum sind wir bei den Löwen. Weil wir besser sein wollen als Erlangen." Heißt: Anspruch und Wirklichkeit liegen momentan meilenweit auseinander.

In der Liga sammeln die Mannheimer also weiter fleißig Minuspunkte. 20 sind es mittlerweile schon. Im Kampf um den dritten Platz – den man sich bekanntlich als Minimalziel gesetzt hat – helfen solche Ergebnisse nicht.

Die verrückte Wirklichkeit ist aber auch: In wenigen Tagen gibt’s noch einen internationalen Titel zu gewinnen. Beim Final Four der EHF European League können die Löwen die verkorkste Saison tatsächlich noch retten.

"Wir müssen viel reden. Es geht darum, den Jungs wieder Selbstvertrauen zu vermitteln", sagt Gärtner. Konsequenzen für die schlechten Leistungen kündigte er nicht an: "Viele erwarten vielleicht, dass man jetzt hart ins Gericht geht. Im Hinblick auf so einen Höhepunkt ist glaube ich die andere Variante die bessere."

Die Löwen bleiben also von der Dressurpeitsche verschont – und sollen durch Streicheleinheiten aufgebaut werden.

Löwen: Groetzki 5, Schmid 5/1, Tollbring 8/1, Patrail 1, Gislason 2, Kirkelokke 4, Ahouansou 1.

Erlangen: Firnhaber 7, Olsson 4, Fäth 6, Mosindi 2, Jeppson 5, Büdel 2, Jaeger 1, Sellin 2/2, Schäffer 1.

Strafminuten: Schmid 2, Abutovic 2 – Büdel 4, Firnhaber 4, Jaeger 2.

Stenogramm: 1:3 (5.), 4:6 (10.), 8:9 (15.), 11:12 (20.), 15:15 (25.), 16:17 (Halbzeit), 19:19 (35.), 19:21 (40.), 19:23 (45.), 22:23 (50.), 23:27 (55.), 26:30 (Ende).