Von Daniel Hund

Solingen. Schon die Anfahrt verlief nicht ganz reibungslos: Kaum waren die Spieler der Rhein-Neckar Löwen aus dem Mannschaftsbus gehüpft und spazierten in Richtung Klingenhalle, krachte es. Der schicke gelbe Bus der Badener kollidierte beim Einparken auf dem kleinen und verschachtelten Parkplatz mit einem Verkehrsschild. Der Spiegel blieb hängen.

Nichts Wildes also, aber irgendwie eben doch ein schlechtes Omen. Letztlich blieb es bei einem Kratzer, einer Mini-Schramme. Und genau mit so einer kamen später dann ja auch die Löwen davon: 32:29, nach Verlängerung, beim Bergischen HC, dem Aufsteiger. Das Viertelfinal-Ticket im DHB-Pokal hing an einem seidenen Faden.

Ans Weiterkommen geglaubt hat Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen immer. Auch als die Partie kurz vor Ende der regulären Spielzeit komplett zu kippen drohte, behielt der Däne den Durchblick. Wechselte klug und bewies sein Gespür für die richtige Taktik. Überrascht hat ihn die Zitterpartie ohnehin nicht. Im Gegenteil.

Jacobsen sagt: "Es hängt zurzeit ein bisschen bei uns. Wir spielen nicht so befreit, wir kommen einfach nicht mehr mit diesem Selbstvertrauen." Und weiter: "Es war wieder so ein Spiel, in dem wir phasenweise sehr gut waren, um dann in anderen Phasen einfach sehr schlecht zu spielen. Und die schlechten Phasen sind einfach zu schwach für unser Niveau."

Glücklich sah der Däne nicht aus, als er da im zweiten Stock der Klingenhalle an der Wand lehnte. Erleichtert natürlich, aber vor allem eins: besorgt. Denn einen schnellen Lösungsansatz hat auch er nicht parat. "Wenn, dann bringen uns Siege weiter", schmunzelt Jacobsen gequält.

Aber genau da liegt das Problem. Egal, wer da zuletzt auch kam, aus dem Positionsangriff ging so gut wie nichts. Zu langsam und einfallslos präsentieren sich die Gelben dieser Tage. Besser wird es erst im 7:6, also mit der Brechstange. Ohne Keeper, mit einem siebtem Feldspieler. Das Risiko ist dann aber groß. Auch beim BHC ging’s ein paar Mal ins Auge: Ist der Ball nämlich erst mal abgefangen, segelt er ratzfatz ins leere Tor. Ein Kinderspiel für einen Bundesliga-Handballer.

Ein weiteres Problem: Die fünf Neuen sind noch nicht voll integriert. Abstimmungsprobleme sind nicht zu übersehen. Doch da ist auch noch etwas anderes: "Manche unserer neuen Spieler müssen erst noch lernen, dass sie jetzt immer der Favorit sind und eigentlich gewinnen müssen."

Jannik Kohlbacher, 23, ist einer dieser neuen Asse. Der Nationalspieler kam von der HSG Wetzlar, dem Favoritenschreck. Die schwankenden Leistungen an ihm fest zu machen, wäre aber falsch. Hinten drin spielt der Kreisbrecher gut, vorne überragend. Hat er sich den Ball erst einmal gekrallt, macht er ihn auch rein.

Nach getaner Arbeit suchte Kohlbacher am Dienstag erst einmal die Abgeschiedenheit. Mit einer Flasche Wasser in der Hand stand er oben auf dem Balkon der Klingenhalle. Oberkörperfrei, total abgekämpft. "Wir wussten, dass es schwer wird, am Ende war es dann sicher auch Andy Schmid, der uns mit all seiner Erfahrung zum Sieg geführt hat", lobte der 1,93-m-Schrank seinen Kapitän.

Der nächste Kraftakt steht am Sonntag an. Um 13.30 Uhr empfangen die Löwen die Berliner Füchse in der SAP Arena. "Auch da würde ein Sieg helfen", lächelt Jacobsen.