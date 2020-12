Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Was macht Jesper Nielsen an einem trainingsfreien Tag? Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen berichtet, als wir ihn telefonisch erreichen, dass er an der frischen Luft spazieren gewesen sei und etwas aufgeräumt habe – relativ unspektakulär. Als es dann aber um Sport geht, spricht er Klartext. Er sagt: "Ich habe keinen Bock mehr auf den Kraftraum."

Zehn Monate stand der Schwede nicht auf dem Handballfeld, sondern musste nach seiner Schulter-Operation Hanteln stemmen. Vor zwei Wochen gab er sein Comeback. Er sagt: "Ich fühle mich zwar schon viel besser, als ich dachte. Insgesamt bin ich aber circa bei 80 Prozent. Ich brauche aber Zeit und Spielpraxis, um nicht so schnell müde zu werden – die Belastung einer Weltmeisterschaft ist aktuell vielleicht zu hoch."

Zwar steht der Abwehr-Mann der Löwen im erweiterten Kader der schwedischen Nationalmannschaft, so richtigglauben will der 34-Jährige aber nicht, dass er im Januar zum umstrittenen Turnier nach Ägypten fliegt. Nielsen: "Letztes Mal kam ich mit einer Verletzung von der Europameisterschaft zurück und es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder fit war. Ich muss schauen, was mein Körper sagt."

Während Jesper Nielsen auf seinen Körper hört, entschied ein anderer Schwede nach seinem Herzen. Lukas Nilsson, der im vergangenen Sommer nicht nur aus dem kalten Kiel ins warme Mannheim gewechselt war, sondern Vater einer kleinen Tochter wurde, wird wohl aus persönlichen Gründen nicht zur Weltmeisterschaft reisen. "Das kann jeder nur für sich selbst entscheiden", sagt Nielsen über Nilsson: "Ich habe großen Respekt vor Lukas."

Respekt haben sich die beiden Schweden in den vergangenen Wochen auf Vereinsebene erarbeitet. Seit der Leipzig-Blamage gab es eine beachtliche Serie: acht Spiele, acht Siege. Was ist seitdem passiert? "Wenn wir eine schlechte Phase haben, kommen wir schneller zurück", sagt Nielsen: "Früher hatten wir Angst und wurden unsicher – das ist jetzt nicht so."

Das Selbstvertrauen ist durch die Erfolge nicht kleiner geworden. Dass alles andere als der neunte Sieg in Folge am Sonntag (16 Uhr/Sky) beim Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen eine Enttäuschung wäre, ist selbstredend. Nielsen: "Sie sind eine physisch starke Mannschaft."

Er möchte sich aber lieber auf die eigene Abwehr konzentrieren. Nach seiner Rückkehr hat Trainer Martin Schwalb nun noch mehr Optionen, um im Mittelblock zu decken. Nielsen, Ymir Örn Gislason, Mait Patrail, Ilija Abutovic und auch Romain Lagarde – sie alle können das. Der Schwede sagt: "Das hatten wir in den vergangenen Jahren nicht. Wir sind dadurch noch variabler – und stärker."

Denn steht die Defensive gut, kann auch ordentlich Dampf nach vorne gemacht werden. Das gefällt Martin Schwalb. Die vergangenen Spiele hat sein Team vor allem im konsequenten Tempospiel nach Ballgewinnen überzeugt. Wenn die beiden Außen Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki im Gegenstoß ins Rollen kommen, wird es für jede Mannschaft aus der Bundesliga schwer.

Auch für Kiel und Flensburg? Man wird es noch vor dem Weihnachtsfest wissen. Wenn es am dritten Advent (Flensburg) und einen Tag vor Heiligabend (Kiel) zu zwei echten Krachern kommt, werden voraussichtlich die Weichen für die laufende Saison gestellt. Beide Nordlichter haben aktuell – genau wie die Mannheimer – erst zwei Minuspunkte auf dem Konto.

Doch wollen die Löwen überhaupt Deutscher Meister werden? "Klar, das Ziel ist es immer, alle Spiele zu gewinnen", lacht Nielsen: "Bevor man das aber realistisch einschätzen kann, muss man noch ein bisschen warten."

Mit Geduld kennt sich der Schwede ja nach zehn Monaten ohne einen Ball in der Hand aus. Ebenfalls noch ungewiss ist seine persönliche Zukunft. Denn was im kommenden Sommer passiert, wenn Nielsens Vertrag bei den Löwen ausläuft, weiß er selbst noch nicht.

Er sagt: "Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich kann nur sagen, dass meine Familie und ich mich sehr wohl fühlen und wir als Mannschaft unter Martin einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. In den aktuellen Zeiten von Corona ist aber nichts sicher."

Außer eines: Jesper Nielsen will nicht mehr zurück in den Kraftraum.