Von Tillmann Bauer

Mannheim. Es war eigentlich keine richtige Kritik, die Andy Schmid (35) am Mittwochabend in den Katakomben der SAP Arena äußerte, viel mehr war es Verständnis. "Ich habe immer schon gesagt, dass es eine Übermenge an Spielen gibt", äußerte sich der Schweizer.

"Deshalb verstehe ich auch die Zuschauer, die sich die sogenannten besseren Spiele heraussuchen." Zum Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den weißrussischen Meister Brest kamen lediglich 2365 Zuschauer. Es war ein Champions-League-Spiel, das sich nicht wie eines anfühlte.

Die Verantwortlichen der Löwen reagierten bereits und hingen den kompletten Oberrang mit grauen Planen ab, um eine bessere Atmosphäre zu erzeugen. Doch auch unten gab es einige Lücken.

Ist dieser Zustand zufriedenstellend? Selbst im absoluten Topspiel gegen den FC Barcelona kamen nur 6000 Zuschauer, gegen Brest war es nun so leer wie lange nicht.

"Ehrlich gesagt haben wir auch mit diesen schwachen Spielen gerechnet", so Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage, "sportlich haben die Spiele zwar eine hohe Qualität, aber manche Teams sind einfach nicht die absoluten Publikumsmagnete." Fehlt der Handball-Champions-League durch die Vielzahl der Gruppenspiele tatsächlich die Spannung und die Attraktivität?

Bei sieben Gegnern kommt man auf 14 Begegnungen allein in der Gruppenphase. Die Rechnung ist leicht: Je mehr Spiele, desto geringer die Bedeutung einer einzelnen Begegnung. "Wahrscheinlich hat der Modus schon etwas damit zu tun", so Kettemann weiter, "schließlich ist in der K.o.-Phase bei uns die Halle voll."

Nichtsdestotrotz, in der Bundesliga sind die Arenen nahezu ausnahmslos gut gefüllt, so wird es auch am Sonntag (13.30 Uhr) sein, wenn die Löwen in der Rittal-Arena (5000 Plätze) bei der HSG Wetzlar aufs Parkett gehen. Es wird eine besondere Partie werden für Jannik Kohlbacher (23), den Kreisläufer, der vor der Saison von den Hessen nach Mannheim kam und sich bereits zum echten Leistungsträger entwickelt hat.

"Die Vorfreude auf das Spiel ist riesig, ich habe dort eine schöne Zeit erlebt, große Erfolge gefeiert und deshalb kehre ich gerne zurück", strahlte Kohlbacher.

Bei ihm sind die Eindrücke noch ganz frisch, sein Kollege Steffen Fäth ging den gleichen Weg, auch wenn er dabei eine Zwischenstation in Berlin machte. "Ich weiß selbst am besten, wie schwierig es ist, dort zu spielen", so Fäth.

Der 28-Jährige lief für die Hessen sechs Jahre auf und ist in Wetzlar zum Nationalspieler gereift. "Uns erwartet eine volle Halle mit einer guten Stimmung. Wir müssen uns wirklich sehr anstrengen, um dort die zwei Punkte mitzunehmen." Gerade nach dem Unentschieden gegen Leipzig wäre es wichtig, um auch in der Bundesliga wieder zu alter Form zurückzukehren…

Info: Bundesliga, Sonntag, 13.30 Uhr: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen.