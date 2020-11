Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Mikael Appelgren spult Kilometer ab. Seitdem der schwedische Schlussmann der Rhein-Neckar Löwen aufgrund einer Schulterverletzung aus dem Mannschaftstraining aussteigen musste, sieht man "Apfel" so häufig auf dem Ergometer sitzen, dass man fast meinen könnte, er hätte die Sportart gewechselt. Der eigentliche Grund für die Aktivitäten auf dem Fahrrad: Appelgren will fit bleiben und schuftet hart für sein Comeback.

So trat die Frohnatur auch am gestrigen Montag wieder in die Pedale. Nach dem souveränen 36:27-Heimsieg gegen die HBW Balingen-Weilstetten durften die Schützlinge von Trainer Martin Schwalb in die Länderspiel-Woche mit einem lockeren Fußball-Duell starten – Appelgren beobachtete das bunte Treiben von seinem Ergometer aus.

Es dauerte nicht lange, bis der Schwede lachend die Hände vor dem Gesicht zusammenschlug. Niclas Kirkelokke, das dänische Rückraum-Talent, hatte gerade bewiesen, dass es im Handball besser als im Fußball aufgehoben ist und den Ball im verwaisten Tor nur an den Pfosten bugsiert. Appelgren gefiel’s. Er lachte nicht nur, sondern postete das Missgeschick ohne zu zögern bei Instagram. Ein bisschen Spaß muss sein – nach fünf Siegen aus den ersten sechs Bundesliga-Spielen ist die Stimmung beim badischen Spitzenteam vor der umstrittenen Länderspiel-Pause ausgelassen.

Lässt sich schon ein Fazit ziehen?

"Im Rahmen unserer Möglichkeiten in dieser komischen Saison machen wir unseren Job ganz gut", sagte Trainer Schwalb. Damit meinte er also, dass man bis auf die herbe Heimpleite gegen Leipzig, bei der überhaupt nichts funktionierte, die maximale Punkteausbeute verbuchen konnte. 10:2-Zähler bedeuten momentan den zweiten Platz, man bewegt sich also bisher im Gleichschritt mit der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel.

"Es tut natürlich weh, dass wir gegen Leipzig so einen rabenschwarzen Tag hatten", sagte Uwe Gensheimer: "Sonst würden wir mit einer weißen Weste dastehen." Der Kapitän der Löwen ist ansonsten aber zufrieden, wie seine Mannschaft im Liga-Alltag aufgetreten ist: "Wir haben Stück für Stück unser Spiel gefunden – so müssen wir weitermachen."

Das findet auch Lukas Nilsson. Der Neuzugang, der vor der Saison kurzfristig aus Kiel nach Mannheim kam, um mit den Löwen Titel zu holen, hat sich schon prächtig integriert. Im linken Rückraum hat er sich bereits festgespielt – er hilft dem Team mit seiner Wurfkraft und Dynamik deutlich weiter. Der junge Familienvater sagt: "Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Das sieht doch schon gut aus."

Nun bleibt nur noch abzuwarten, welche Auswirkungen die Länderspiel-Pause mit sich bringt. Während in der aktuellen Zeit noch vieles unsicher ist, steht zumindest fest: Mikael Appelgren wird bis zu seinem Comeback noch einige Kilometer abspulen.