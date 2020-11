Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Patrick Groetzki hat unglaubliche 568 (!) Pflichtspiele für die Rhein-Neckar Löwen auf dem Buckel. Gegen RK Eurofarm Pelister Bitola war er aber noch nie im Einsatz. "Dazu kann ich wirklich nur wenig sagen", sagt der Rekordmann der Mannheimer Handballer, als wir ihn am Sonntagvormittag am Telefon erreichen. Er lacht: "Wir haben aber gleich Training, danach bin ich bestimmt schlauer." Weil die zweite Begegnung in der EHF European League am Dienstagabend (20.45 Uhr/DAZN) in der SAP Arena gegen die Gäste aus Nordmazedonien nach aktuellem Stand regulär stattfinden soll, bereiten sich Groetzki und Co. auch dementsprechend auf den Europapokal-Abend vor.

Zeit dafür war mehr als gedacht. Denn die Reise zu GWD Minden fiel am Samstag erwartungsgemäß aus – Corona zwang die Ostwestfalen in die Quarantäne. "Am Wochenende mal nicht zu spielen, war ungewohnt", sagt Groetzki: "Aber es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ein Spiel ausfällt."

Apropos Ausfall: Nachdem im Europapokal die ersten beiden Gruppenspiele gegen Grundfos Tatabanya KC und RK Trimo Trebnje ebenfalls abgesagt werden mussten, lief die internationale Premiere beim dänischen Topklub GOG Gudme am vergangenen Donnerstag voll nach Plan.

Man gewann überdeutlich, spielte stark und konnte nebenbei noch Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher und Andy Schmid schonen. "Ein mutiger Schritt", sagt der 31-jährige Groetzki: "Aber es hat gezeigt, dass auch andere Spieler bei uns Verantwortung übernehmen können."

Groetzki führte die Mannschaft als Ersatz-Kapitän aufs Feld, Groetzki erzielte zehn Tore – Groetzki machte eines seiner besten Spiele seit langer Zeit. Er sagt: "Ich fühle mich sehr gut aktuell." Das sieht man.

Als dann am Samstag die Nachricht durchsickerte, dass bei den Dänen zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ebbte die Euphorie aber wieder schnell ab. Die Löwen waren extra erst am Spieltag mit dem Charterflieger in den Norden gereist und noch in der Nacht wieder auf deutschem Boden gelandet, um die Kontakte zur Außenwelt so gering wie möglich zu halten.

"Alle negativ", konnte Groetzki Entwarnung geben. Als am Samstag die Testergebnisse eintrafen, ist den Vereinsverantwortlichen der Badener sicher der eine oder andere Stein vom Herzen gefallen. Denn gerade bei internationalen Duellen bleibt in der aktuellen Zeit immer eine Ungewissheit.

Gewiss ist aber, dass mit jedem verlegten Spiel der Terminkalender immer enger wird. In dieser Woche geht es Schlag auf Schlag: Nicht einmal 48 Stunden nach dem Europapokal-Abend gegen Bitola muss die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb am Donnerstag am gleichen Ort in der Bundesliga gegen die HSG Wetzlar (19 Uhr/Sky) antreten.

"Wir sind im Rhythmus", sagt Groetzki: "Man merkt, dass die Zahnräder immer mehr greifen und wir immer besser funktionieren."

Also wird Groetzki auch am Dienstag und Donnerstag wieder das Löwen-Trikot überstreifen. Es wären die Auftritte Nummer 569 und 570.

Entlastung bekommt er kaum: Routinier Alexander Petersson, der zukünftig auch vermehrt auf Außen spielen soll, ist noch immer verletzt und noch nicht zurück im Mannschaftstraining.

Groetzki dagegen macht einfach weiter. Er lacht: "Natürlich wäre eine kleine Pause auch mal schön. Aber ich bin ehrlich: Ich spiele lieber, statt auf der Bank sitzen."