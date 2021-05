Von Tillmann Bauer

Stuttgart. Beim Muttertag ist es so: Man kauft tolle Blumen, Tulpen, Narzissen, Margeriten, Rosen, Magnolien, ja sogar überteuerte Orchideen – viele Menschen machen das. Über 50 Prozent der Deutschen, die überhaupt etwas schenken, schenken Grünes.

Sicher freut sich jede Mutter über Blühendes. Denn hat man sich 364 Tage im Jahr nicht gemeldet, kann ein Strauß bunter Blumen als Entschuldigung wirklich nicht schaden.

Bei den Rhein-Neckar Löwen ist es so: Die Wertigkeit der verbleibenden Bundesliga-Spiele ist umstritten, schließlich geht’s "nur" noch um den dritten Platz.

"Die Qualität leidet"

Für das Auftreten bei der mehr als enttäuschenden 28:32 (11:15)-Niederlage beim TV Bittenfeld Stuttgart am Sonntagnachmittag hätte als Entschuldigung aber nicht einmal der größte Blumenstrauß der Welt gereicht.

Die Trainer versuchten es trotzdem. Klaus Gärtner, der bald das Sagen hat, meinte zur RNZ: "Man sieht ja, dass wir personell am Stock gehen. Wir haben keine Optionen und sind nicht an unsere Leistung gekommen. Punkt."

Martin Schwalb, der noch das Sagen hat, ergänzte: "Jede Mannschaft hat zwei, drei Spieler, wo es wehtut, wenn die fehlen – Schlüsselspieler. Da leidet dann eben die Qualität."

Was er meinte: Es fehlten nicht nur – wie schon in den vergangenen Wochen – wichtige Leute wie Jesper Nielsen, Ilija Abutovic oder Uwe Gensheimer, sondern diesmal konnte auch Lukas Nilsson (Sprunggelenk) kaum spielen, zudem musste Kreisläufer Jannik Kohlbacher nach einer Waden-Verletzung im ersten Abschnitt ausgewechselt werden. Schwalb sagte trotzdem: "Das darf keine Ausrede sein. Die, die gespielt haben, waren nicht gut."

Und das ging so: Während der junge Philipp Ahouansou (20) erstmals auch im Innenblock die Defensive beisammen halten sollte, durfte sich der Rückraumspieler auch von Beginn an in der Offensive versuchen.

Er warf, und warf, und warf (5 Tore bei 14 Versuchen) – trotz ausbaufähiger Quote ließ er sich nicht entmutigen.

Weil die Löwen-Leistung an diesem Sommertag aber insgesamt nicht gut war, lag man zwischenzeitlich sogar mit sieben Treffern (11:18/33.) zurück. Und das, obwohl Nikolas Katsigiannis (8 Paraden) einige spektakuläre Rettungsaktionen vorzuweisen hatte. Zwar schmolz der Rückstand noch einmal auf drei Törchen, richtig eng wurde es aber zurecht nicht mehr.

Gärtner: "Wir haben im Angriff keine Lösungen gefunden und wenn wir welche hatten, dann war die Wurfausbeute zu schwach. Das hat man ja gesehen."

Stimmt – die Schwaben erkämpften sich dagegen mit vollem Einsatz den ersten Punktgewinn der Vereinsgeschichte gegen die Löwen überhaupt. Und dann gleich ein doppelter.

Für die Badener gab’s dagegen zwei Minuspunkte dazu. 18 hat man mittlerweile gesammelt. Das reicht zwar noch für Platz drei, ist aber die nächste ernüchternde Zwischenbilanz. "Wir müssen das über die Ziellinie kriegen", sagte Gärtner: "Wir müssen jetzt die Kräfte sammeln. Denn wir können ja schließlich noch was gewinnen."

Er meinte: Ende Mai steht das Final Four in der EHF European League in Mannheim an. Dann wollen die Löwen einen Pokal in die Höhe strecken. Und sicher keinen Blumenstrauß.

Stuttgart: Kristjansson 8, Häfner 4, Pfattheicher 2, Lönn 6, Peshevski 5, Weiß 2, Zieker 2, Nicolaus 1, Wieling 1, Müller 1.

Löwen: Kohlbacher 3, Ahouansou 5, Tollbring 7/1, Groetzki 4, Nilsson 1, Kirkelokke 2, Schmid 2, Lagergren 1, Patrail 2, Gislason 1.

Strafminuten: Röthlisberger 2 – Kohlbacher 2, Palicka 2.

Stenogramm: 5:2 (5.), 6:5 (10.), 9:7 (15.), 10:8 (20.), 13:10 (25.), 15:11 (Halbzeit); 19:13 (35.), 21:16 (40.), 25:20 (45.), 27:23 (50.), 30:24 (55.), 32:28 (Ende).