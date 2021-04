Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Philipp Ahouansou hat einen undankbaren Job – er ist Wasserträger. So ist das nun mal, wenn man zu den Jüngsten einer Sportmannschaft gehört, dann muss man spurten, sich seinen Platz im Team verdienen und Klinken putzen. Heißt also: Wasser organisieren, Flaschen beschriften, immer für Durstlöscher sorgen.

Der 19-jährige Ahouansou macht seine Arbeit gut. Vor allem auf dem Spielfeld, sonst hätten ihn die Handballer der Rhein-Neckar Löwen sicher nicht mit einem Fünf-Jahres-Vertrag an sich gebunden. Aber auch die Getränkeversorgung klappt – die Löwen bleiben sicher nicht auf dem Trockenen sitzen.

Auslosung am 27. April

Ob der Wasser-Wart auch für jegliche andere Getränke zuständig ist, ist unbekannt. Die Wahrheit ist aber: Nach dem furiosen 37:27-Sieg gegen Medwedi Tschechow im Viertelfinal-Rückspiel in der EHF European League hätten er und seine Kollegen allen Grund gehabt, einen feuchtfröhlichen Abend zu feiern.

Ob das auch getan wurde? "Ich trinke eigentlich kein Bier", sagte Andy Schmid: "Oder: Wenn ich trinke, dann trinke ich viel Bier. Und das ist jetzt nicht der Anlass dazu, viel Bier zu trinken."Der Mittelmann lachte: "Aber es gibt schon welche, die trinken ein, zwei Bier."

Die Begeisterung schwappte über – das lag womöglich auch am Spiel an sich. Mit einer unglaublichen Willensleistung, einer aufmerksamen Abwehr, einem hellwachen Torwart Andreas Palicka und einem konsequenten Tempospiel, das man in der aktuellen Saison in dieser Form zu selten sah, kegelten die Löwen den russischen Serienmeister aus dem internationalen Wettbewerb.

Martin Schwalb konnte als Trainer der Mannheimer zufrieden sein. Er grinste: "Die Jungs werden jetzt ein Bierchen trinken, ich werde vielleicht auch einen Schluck nehmen. Aber viel Zeit zum Feiern bleibt ja sowieso nicht."

Denn ist der Durst gelöscht, will man sich nun im "Finale dahäm" in der Mannheimer SAP Arena die kleine europäische Krone aufsetzen. Gegen wen das Team von "Schwalbe" und Klaus Gärtner am 22. Mai im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel kämpfen darf, ergibt die Auslosung am 27. April in Wien.

Qualifiziert haben sich neben den Löwen zwei weitere deutsche Klubs, der SC Magdeburg und die Füchse Berlin – außerdem dürfen sich die Polen von Wisla Plock Außenseiterchancen ausrechnen. "Wir sind unter den letzten Vier und es gilt noch zwei Spiele zu gewinnen", sagte Schwalb: "Das versuchen wir natürlich mit aller Macht."

Die Möglichkeit, den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte nach dem EHF-Pokalsieg 2013 einzutüten, ist größer denn je.

Es ist eine realistische Chance, die durchaus durchwachsene Bundesliga-Saison mit einem Erfolg auf europäischer Ebene zu krönen.

Wir sind uns sicher: Ein Final-Triumph in der SAP Arena wäre sicher auch für Andy Schmid ein guter Anlass, um am Gerstensaft zu nippen.