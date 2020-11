Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Nach dem ersten Treffer sprangen noch alle seine Mitspieler von der Bank auf. Sie jubelten, ballten die Fäuste, sie freuten sich. Nach dem siebten Streich lachten die Kollegen nur noch und schüttelten ungläubig den Kopf.

Kaspar Veigel hat einen Dienstagabend hinter sich, den er so schnell nicht vergessen wird. Erst am Vortag hatte der 19-Jährige erfahren, dass er beim 28:20-Heimsieg der Rhein-Neckar Löwen gegen RK Eurofarm Pelister Bitola in der EHF European League den kurzfristig geschonten Patrick Groetzki ersetzen sollte, wenige Stunden später stand er in der SAP Arena mit den Profis auf der Platte. Gegen die Nordmazedonier durfte Veigel, der normalerweise im Drittliga-Team der Junglöwen auf Rechtsaußen wirbelt, 60 Minuten durchspielen. Sein Auftritt war nicht nur solide – Veigel war mit sieben Treffern bester Werfer, er blieb ohne Fehlversuch – wenn er das Tor anvisierte, zappelte der Ball kurz darauf im Netz.

"Es ist alles so gelaufen, wie ich mir das erhofft habe", sagte Veigel: "Davor war ich natürlich nervös. Aber als die ersten Dinger dann reingegangen sind, wurde ich immer sicherer."

Kaspar Veigel (links) ballt die Faust. Der Nachuchs-Löwe machte bei den Profis ein starkes Spiel. Ob der Schwede Lukas Nilsson gegen Wetzlar spielen kann, ist noch fraglich. Foto: vaf

Das hat auch Martin Schwalb gesehen. So ist es zwar weitläufig bekannt, dass schon seit Jahren viele Talente aus dem Unterbau der Löwen zum festen Bestandteil des Profi-Trainings gehören und dennoch ist es auffällig, dass vor allem seitdem "Schwalbe" das Sagen hat, die Nachwuchskräfte auch ihre Chance unter Wettkampfbedingungen bekommen. Schwalb sagte: "Glückwunsch an Kaspar – es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen."

So in etwa hatte es der Trainer auch schon formuliert, als Nachwuchsmann Philipp Ahouansou in der Vorbereitung mehrere gute Spiele gemacht hatte. Oder zuletzt, als der 18-jährige Torwart David Späth das verletzte Duo Mikael Appelgren und Andreas Palicka mehr als passabel vertreten hatte.

Familienvater Schwalb und Nachwuchs? Das passt! Aber der 57-Jährige bindet längst nicht nur die Jugend mit ein. Er schafft es, jedem einzelnen Spieler in seinem Kader das Gefühl zu vermitteln, dass er gebraucht wird. Er probiert viel aus, er rotiert häufig – so können Stammkräfte geschont werden und gleichzeitig Spieler, die sonst weniger zum Einsatz kommen, Selbstvertrauen tanken. Was schon zuletzt im dänischen Gudme geklappt hat, funktionierte nun auch gegen Bitola.

So sollten beim jüngsten Europapokal-Spiel im zweiten Abschnitt Jesper Nielsen und Mait Patrail den Innenblock stabilisieren. Ymir Örn Gislason und Ilija Abutovic – die diese Aufgabe zuvor immer gut ausgeführt hatten – saßen auf der Bank. "Das hat mir gut gefallen", so Schwalb: "Bei uns gibt es keine zweite Reihe." Und weiter: "Es bieten sich viele Spieler an. Wir haben einen Kader, der für diese hohe Belastung gemacht ist. Wenn ich sehe, wie manche Jungs in der zweiten Halbzeit gearbeitet haben, dann gibt es da schon ein paar Fingerzeige für die nächsten Spiele."

Der Blick geht nur nach vorne. Wenn an diesem Donnerstagabend (19 Uhr/Sky) die HSG Wetzlar in der SAP Arena aufschlägt, dann werden sich vielleicht schon wieder ganz andere Löwen ins Rampenlicht spielen.

Lukas Nilsson wird es höchstwahrscheinlich nicht sein. Nachdem der Schwede am Dienstag beim Aufwärmen umgeknickt war, stand gestern nach RNZ-Informationen im Training der Belastungstest an. Nun hofft man, dass Nilsson dick bandagiert spielen kann.

Übrigens: Noch am Dienstagabend wurde die ganze Löwen-Delegation routinemäßig auf das Coronavirus getestet. Einen Tag später kam dann die gute Nachricht: Wie positiv, dass alle Ergebnisse negativ sind.