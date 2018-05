Von Tillmann Bauer

Mannheim. Auch wenn es keiner so richtig aussprechen mag: Auf die Rhein-Neckar Löwen wartet am morgigen Sonntag der letzte schwere Brocken auf dem Weg zum Double. Der Deutsche Meister gastiert bei den Füchsen Berlin in der Max-Schmeling-Halle (15 Uhr/Sky). Das letzte Spitzenspiel, das letzte Gipfeltreffen, die letzte Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Denn das Restprogramm beinhaltet ansonsten lediglich Pflichtaufgaben. Das wissen auch die Protagonisten. Und dennoch gibt es keiner zu, das Löwen-Rudel bleibt defensiv. Aus fünf verbleibenden Spielen muss man drei Mal gewinnen. Dann beginnt in der Quadratestadt die große Double-Party.

Füchse letzter Prüfstein

Also, was kann diese Mannschaft eigentlich noch stoppen? "Na ja, wenn wir drei mal verlieren", lachte Kapitän Andy Schmid, "aber eigentlich sehe ich nichts, das uns aufhalten kann." Dann holte der Schweizer Regisseur kurz Luft und ließ seiner Fantasie freien Lauf: "Im Sport kann alles passieren: Kim und ich können die Rolltreppe runterfallen und uns das Kreuzband reißen." An solchen Aussagen ist deutlich zu erkennen: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Löwen die Butter noch vom Brot nehmen lassen - sie ist verschwindend gering.

Denn nach dem Gastspiel in Berlin geht es zum letzten Auswärtsauftritt nach Erlangen, ehe man mit drei verbleibenden Heimspielen gegen Melsungen, Ludwigshafen und Leipzig auf die Zielgerade einbiegt. Sollte alles nach Plan laufen, ist die Partie bei den Füchsen der letzte ernsthafte Prüfstein der Saison.

"Die Chancen sind gut", lachte auch Torhüter Andreas Palicka, der gegen den SC Magdeburg zum Matchwinner wurde: "Wir werden da hoch fahren und alles herausholen, was wir haben." Trotzdem sei es nicht alltäglich, in Berlin etwas Zählbares mitzunehmen. Der schwedische Ausnahmekönner sprach von einer harten Nuss, "die es zu knacken gilt".

Auch sein Torhüterkollege, Mikael "Apfel" Appelgren, warnte vor eben dieser Nuss. Der stets gut gelaunte Publikumsliebling sprach von Problemen, die man bei den Füchsen immer habe. Selbstvertrauen gibt es aber im Überfluss: "Wenn wir gut spielen, dann werden wir auch dort gewinnen", so Appelgren, "und dann sieht es schon sehr, sehr gut aus." Eine genauere Prognose war ihm nicht zu entlocken.

Zumindest einer wurde konkreter. "Auf dem Papier", sagte Patrick Groetzki, "ist Berlin noch der größte Brocken. Das stimmt schon." Mit einem Sieg in der Hauptstadt könnte man den Viertplatzierten auch in der Tabelle noch einmal deutlich distanzieren. Die Voraussetzungen, so der Rechtsaußen, seien nun schon einmal besser als in den vergangenen Jahren. "Der Boden ist neu", grinste Groetzki, "wir freuen uns, dass dort kein Parkett mehr liegt - da haben wir uns immer schwer getan." Am Geläuf soll es also diesmal nicht legen.

Mit solchen Problemchen befasst sich Oliver Roggisch nicht. "Wir werden voll konzentriert nach Berlin fliegen und den Füchsen das Leben so schwer wie möglich machen", sagte der Sportliche Leiter, "und dann haben wir alles in der eigenen Hand." Recht hat er, denn auch Roggisch weiß es ganz genau: Eigentlich sind diese Löwen nicht mehr aufzuhalten. Zu gut spielen sie, zu konstant rufen sie ihre Leistung ab. Man kann sich nur noch selbst schlagen. Es ist also Vorsicht geboten - vor allem auf der Rolltreppe.