Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als Martin Schwalb auf das Szenario angesprochen wurde, in einer menschenleeren SAP Arena Geisterspiele austragen zu müssen, musste er kurz schlucken. "Das mag man sich gar nicht vorstellen", sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Aus der Vorstellung wird nun Realität. Am morgigen Dienstagabend (18.45 Uhr) treffen seine Handballer im Qualifikations-Rückspiel zur EHF European League – gleichzeitig das erste Heimspiel der Saison – in der Mannheimer Multifunktionshalle auf TTH Holstebro. Das Hinspiel konnten die Löwen in Dänemark mit 28:22 gewinnen – wir zeigen auf, was vor dem morgigen Spiel alles wichtig ist.

> So lief das Hinspiel: Vor allem im zweiten Abschnitt konnten die Löwen überzeugen. So hätte der Sechs-Tore-Vorsprung, den man sich in Dänemark herauswerfen konnte, noch deutlicher ausfallen müssen. Weil man sich anfangs mit der offensiven Deckung der Dänen noch schwer tat und in der zweiten Halbzeit zu viele gute Chancen vergab, waren bei den Löwen nicht alle zufrieden. Kapitän Uwe Gensheimer sagte: "Vielleicht hätten wir die Begegnung noch höher gewinnen müssen." Nichtsdestotrotz, der Vorsprung aus dem Hinspiel ist ordentlich – man hat sich eine gute Ausgangsposition erspielt und steht sozusagen mit einem Bein in der nächsten Runde.

> Das sagen die Löwen: Andy Schmid war verwirrt. Als er nach seiner Einschätzung nach dem Hinspiel gefragt wurde, verstrickte sich der Schweizer in seiner eigenen Aussage. Er sagte: "Für die kurze Zeit mit wenigen Spielen, haben wir echt einen guten Eindruck hinterlassen. Und jetzt werden wir uns vorbereiten und in die zweite Runde – oder Quali-Runde – einziehen." Beides falsch, eigentlich meinte er die Gruppenphase. Man merkt, dass sich die Spieler rein auf das Sportliche und weniger auf den Modus konzentriert haben. Nun ja, am morgigen Dienstag reicht es zu wissen, dass eine Niederlage mit fünf Toren schon zum Einzug in die nächste Runde reichen würde. Doch obwohl keine Zuschauer in der Halle sein werden – mit einer Niederlage im eigenen "Wohnzimmer" möchte sicher niemand beginnen.

> So ist die personelle Situation: Ymir Örn Gislason kann sich zwar nicht entspannen, der Isländer wurde aber mit der Verpflichtung von Rafael Baena von den Verantwortlichen der Löwen zumindest etwas entlastet. Ob der spanische Rückkehrer schon heute in der SAP Arena auflaufen kann, konnte der Bundesligist auf Anfrage nicht sagen – die internationale Freigabe stehe noch aus. So könnte Baena zumindest offensiv mit seiner Wucht eine weitere Alternative sein, schließlich kommt auf Gislason im Abwehrsystem der Löwen wie gewohnt eine wichtige Rolle zu. Die Belastung bleibt weiter groß: Wann Jannik Kohlbacher (Ellenbogen) und Jesper Nielsen (Schulter) wieder einsatzfähig sind, ist vollkommen unklar. Bei Routinier Alexander Petersson, Torwart Mikael Appelgren und Neuzugang Mait Patrail hofft man auf einen Einsatz am Wochenende – im Duell mit Holstebro sind sie aber noch keine Option.

> So kann man das Spiel sehen: Die Übertragung des Hinspiels auf der offiziellen Website der EHF war eine Katastrophe. Der kostenlose Livestream hatte seinen Namen nicht verdient, er hing permanent und generell war es kaum möglich, einzelne Spieler zu erkennen. In den Sozialen Netzwerken war die Empörung groß – viele Löwen-Fans hatten sich darauf gefreut, endlich mal wieder Handball zu sehen. Sie wurden enttäuscht. Für das Rückspiel haben die Verantwortlichen der Löwen nun vorgesorgt. Partner Rewe ermöglicht einen Livestream auf Youtube, dort kommentiert Karsten Krämer gemeinsam mit Experte und Junglöwen-Coach Michel Abt.