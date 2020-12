Uwe Gensheimer hat in den vergangenen drei Pflichtspielen 22 Tore geworfen. Der Löwen-Spielführer ist in bestechender Form. Foto: Monz

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Der Kapitän durfte schon früh sicheres Ufer betreten. Erfolgreich hatte er das Schiff in die richtige Richtung gelenkt und mit seiner Erfahrung auf Kurs gebracht. Nach 30 Minuten zog er sich zurück und ging leise von Bord – die Besatzung sollte, so dachte er, den Rest alleine bewältigen.

Es stand gerade 21:15, als sich Uwe Gensheimer am Montag auf der Auswechselbank nieder ließ. Die Rhein-Neckar Löwen führten in der EHF European League beim ungarischen Vertreter Grundfos Tatabanya RC bereits zur Pause deutlich, weil Gensheimer – der Kapitän – mit Leistung und Leidenschaft seine Gefährten mitriss. Dem gebürtigen Friedrichsfelder reichte die Hälfte der gesamten Spieldauer, um sieben Treffer zu erzielen und damit alle anderen Spieler, die teilweise 60 Minuten auf dem Feld standen, in den Schatten zu stellen. Die Seeschlacht in Ungarn schien früh entschieden.

Als Trainer Martin Schwalb dann im zweiten Durchgang fast die komplette Besatzung änderte, so wie er es gerne macht, mussten die Kollegen das Schiff eigentlich nur noch in den sicheren Hafen bringen. Statt auf Kurs zu bleiben, trieb man in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts aber vielmehr in unruhiges Gewässer ab.

Technische Fehler, schlampige Abspiele und unkonzentrierte Würfe hatten nicht nur zur Folge, dass Tatabanya plötzlich drauf und dran war, die Begegnung zu drehen, sondern auch, dass sich Kapitän Gensheimer zwischenzeitlich von seinem Platz auf der Auswechselbank erhob, um seine Besatzung von der Seitenlinie mit emotionalen Gesten und Rufen aufzuwecken.

Auch Schwalb sah das. "Wir haben nach der Pause schlecht in das Spiel gefunden und zu viele Chancen verworfen", sagte der Trainer: "Dann wurde Tatabanya von Minute zu Minute besser. Ich freue mich aber trotzdem, dass meine Jungs stabil geblieben sind." Handball, so der 57-Jährige, sei immer auch ein Spiel, bei dem es auf und ab gehe. Eben wie auf hoher See.

Schließlich zeigte diese Phase – in der die Ungarn den Löwen-Vorsprung bis auf zwei Tore verkleinern konnten –, wie sich die Mannheimer in den vergangenen Wochen entwickelt haben. Der Kapitän musste diesmal eben nicht zurück auf sein Schiff, vielmehr bekamen die Kollegen weiterhin das Vertrauen und befreiten sich selbst aus dieser brenzligen Lage.

Wer acht Pflichtspiele in Folge gewinnt, hat eben genau dieses Selbstverständnis, um in kritischen Situationen die Ruhe zu bewahren und sich auf die eigenen Stärken zu besinnen.

Nach Hause ging’s übrigens nicht mit dem Schnellboot, sondern mit dem Schlafbus. 850 Kilometer auf der Autobahn in die Heimat, bevor es an diesem Sonntag schon wieder Richtung Norden geht. Um 16 Uhr steht das Bundesliga-Gastspiel beim Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen an. Leinen los!

Gut möglich, dass der Kapitän auch dort etwas früher von Bord gehen darf.