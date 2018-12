Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wer dachte, nach den Weihnachtsfeiertagen ist die Bescherung vorbei, liegt falsch. Denn bereits am Donnerstag gibt es - zumindest für alle, die Freunde des geharzten Balles sind - das nächste Geschenk: Ein echter Handball-Leckerbissen steht an, wenn die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend (19 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Spitzenspiel beim THW Kiel in der Ostseehalle auflaufen. Für wen wird das Spiel also ein Fest nach dem Fest?

Beim Duell "Zebras gegen Löwen" geht es darum, wer die Verfolgerrolle hinter dem verlustpunktfreien Primus Flensburg einnimmt. Während der Rekordmeister aus Kiel momentan mit vier Minuspunkten auf dem zweiten Platz steht, wartet die Mannschaft von Nikolaj Jacobsen dicht dahinter mit fünf Verlustpunkten. Eine einfache Rechnung: Sollten die Badener gewinnen, würde man die Plätze tauschen.

"Wenn man Meister werden will, dann darf man diese zwei Punkte nicht abgeben", sagte Jacobsen. Eine klare Ansage, denn er weiß, dass weitere Niederlagen einen Dämpfer bedeuten würden. Da müsse man schon ehrlich sein, schob er nach.

Mit was für einer Leistung er diesmal rechnen kann, ist aktuell schwer zu sagen, zu durchwachsen waren die vergangenen Wochen. "Wenn wir auf unserem höchsten Niveau spielen, sind wir besser als die Kieler", kündigte Torhüter Mikael Appelgren an: "Das haben wir in dieser Saison ab und zu gemacht." Und eben diese Leistungsschwankungen waren es, die den Löwen bereits einige fest eingeplante Siege und zuletzt den Einzug ins Pokal-Final-Four kosteten.

Positiv ist aber, dass Alexander Petersson einsatzbereit ist. "Er ist dabei und kann spielen", ließ Jacobsen gestern wissen. Der Linkshänder hatte sich im Spiel gegen Stuttgart am Mittelfinger verletzt. In welcher Form er sich befindet, ist aber fraglich. Unklar war gestern ebenfalls noch, ob Kreisläufer Jesper Nielsen rechtzeitig fit wird. Jacobsen: "Er war krank, wir hoffen, dass er mit in den Flieger steigen kann."

Wovon ist aber bei all den vielen Fragezeichen fest auszugehen? Die Kieler sollten heute Abend die größeren Kraftreserven haben. Zwar spielten sie zwei Tage vor Heiligabend noch in Bietigheim, davor hatte man aber 15 Tage spielfrei. Andy Schmid, Spielmacher der Löwen, hatte das mitbekommen: "Ich habe nur gehört, dass Niklas Landin eine Woche auf Gran Canaria war." Er lachte. Man müsse aber im Kopf bereit sein, so Schmid: "Dann machen die Beine automatisch mit."

Landin ist nur einer der drei ehemaligen Löwen-Spieler, die man im aktuellen Kieler-Kader wiederfindet. Während der dänische Weltklasse-Torhüter bereits seine vierte Saison an der Ostsee absolviert, wechselten Hendrik Pekeler und Harald Reinkind erst im vergangenen Sommer die Trikotfarben. Und dass beide Ex-Löwen gegen die alten Kollegen besonders motiviert sind, hatten sie im Oktober bereits bewiesen, als die Kieler mit einem 27:24-Auswärtssieg die SAP Arena einnahmen. Bester Torschütze damals: Harald Reinkind.

"Davon kann man sich im nächsten Spiel nichts kaufen", sagte zwar Nationaltorhüter Andreas Wolff im Rückblick auf das Hinspiel und fügte mit einem Satz an, welchen Stellenwert dieses Duell kurz nach Weihnachten hat: "Es ist beinahe schon brutal, solch einen Gegner zum Jahresabschluss zu haben." Denn auch er wird sich bewusst sein, dass wahrscheinlich nur der Sieger des Spiels weiterhin im Titelrennen bleibt ...