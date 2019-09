Von Daniel Hund

Mannheim. Und schwupps, plötzlich war er weg, nicht mehr zu sehen. Schuld war Oliver Roggisch. Der Sportliche Leiter der Rhein-Neckar Löwen, 2,02 Meter groß, Spitzname "The Rock", hatte Kristjan Andresson einfach mal so unter sich begraben. Der lange Blonde umarmte den neuen Löwen-Trainer, drückte ihn ganz fest an sich und gratulierte ihm zur bestandenen Feuertaufe in seinem künftigen Handball-Wohnzimmer. Der 30:24-Heimsieg der Badener gegen den Bergischen HC war da gerade ein paar Sekunden alt.

Nach und nach entspannten sich dann auch die Gesichtszüge des Isländers wieder. Gut gelaunt stiefelte er wenig später durch die Katakomben der SAP Arena rüber zur Pressekonferenz und war vor allem eins: erleichtert. "Wie sagt man das noch gleich auf Deutsch?", grübelte er kurz: "Ach ja, ich hatte richtig viele Schmetterlinge im Bauch, war nervös. Ich wollte unbedingt, dass alles klappt."

Hat es natürlich noch nicht. Das wusste Andresson selbst am besten. Aber es wird. Die Löwen lernen schnell, verinnerlichen die neue Spiel-Philosophie immer besser. "Ich habe meine Ideen, mein eigenes Konzept und an dem arbeiten wir. Trotzdem wird es weiterhin auch Aufs und Abs geben," lächelt der 38-Jährige leicht verlegen.

Gegen den BHC, bekannt als unbequemer Gegner, der den Großen der Liga schon oftmals Kopfzerbrechen bereitet hat, hakte es anfangs in der Offensive. Rückkehrer Uwe Gensheimer, 32, kennt den Grund: "Wir haben zunächst leider ein paar falsche Entscheidungen getroffen", sagte er, "vielleicht sollten wir manchmal versuchen, eher mit einfacheren Mitteln ans Ziel zu kommen."

Am eigenen Kreis hatte man keine Probleme. Die Defensive stand wie eine Eins. Hinten formierten die Löwen ein Bollwerk, das phasenweise kaum zu knacken war. Einzig Fabian Gutbrod - ihm gelangen sieben Treffer - bereitete den Löwen Kopfzerbrechen.

Apropos Probleme, die hatte die SG Flensburg-Handewitt auch. Der Meister strauchelte in Wetzlar, lag lange zurück und musste sich am Ende mit einem 27:27-Unentschieden begnügen. Bei den Löwen registrierten sie das natürlich. Auch Andresson huschte ein schelmisches Grinsen übers Gesicht, als er darauf angesprochen wurde. Nur reden wollte er nicht darüber, der Familienvater wich vielmehr gekonnt aus: "Das zeigt mir nur wieder, dass es in der Bundesliga einfach sehr hart ist, etwas zu erreichen."

Leicht wird es auch am Samstag nicht werden. Dann müssen die Löwen ab 20.30 Uhr bei der HSG Nordhorn-Lingen ran. "Das ist ein Aufsteiger und bei denen ist es immer besonders schwer, weil sie um jeden Zentimeter auf dem Feld kämpfen", stellt Löwen-Torhüter Mikael Appelgren klar.

Auch Andresson warnt: "Uns wird dort eine sehr heiße Atmosphäre erwarten, aber wir werden bereit sein."