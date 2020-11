Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wer erst einmal die Gäste-Kabine suchen muss, wo man jede Stecknadel fallen hört und was es nach dem letzten Ausflug in der Getec Arena für einen Festschmaus gab – wir zeigen, was vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel der Rhein-Neckar Löwen an diesem Mittwochabend (19 Uhr) alles wichtig ist.

> Die Situation: Erst Flugzeug, dann Bus. Während die nicht-nominierten Löwen in Kronau Kraft tanken konnten, befanden sich die Nationalspieler irgendwo zwischen Reisestress, Corona-Ungewissheit und sportlichem Leistungsdruck. Montags kamen die Legionäre zurück, an diesem Dienstag ging es auf die Autobahn in den Osten. Eine optimale Vorbereitung für Trainer Martin Schwalb auf das traditionell so wichtige Auswärtsspiel in Magdeburg sieht anders aus. Er sagt: "Spitzenspiele sind Spitzenspiele. Da muss man niemanden motivieren. Da sind alle heiß." Weil sich sein Team in der Tabelle aktuell mit lediglich zwei Minuspunkten im Gleichschritt mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt bewegt, könnte man mit einem Sieg beim SCM ein Signal an die Konkurrenz setzen.

> Der Gegner: Weil Bennet Wiegert sehr ehrgeizig ist, dürfte der Trainer der Magdeburger unzufrieden sein. Der Grund? Die vier Minuspunkte, die man in den Pleiten gegen den Bergischen HC (27:31) und den TVB Stuttgart (29:30) hinnehmen musste, nerven besonders. Schließlich waren es zwei bittere Heimniederlagen gegen Teams, die man normalerweise schlagen sollte, wenn man ganz oben ein Wörtchen mitreden möchte. Das nagt.

> Die Stimmung: Dass aktuell gar keine Zuschauer zugelassen sind, wird wahrscheinlich keine Mannschaft so deutlich spüren wie der SC Magdeburg. Wo sonst 6 600 frenetische Fans die Grün-Roten nach vorne peitschen, hört man nun jede Stecknadel fallen. Emotionen und Energie, die von den Rängen übertragen werden können, gibt es nicht. Vorteil Löwen? Torwart Nikolas Katsigiannis sagt: "Für uns ist es sicherlich ein Vorteil, dass keine Fans da sein werden. Denn die sind in Magdeburg ganz sicher ein Faktor – insbesondere in Spitzenspielen."

> Der Rückkehrer: Viel Zeit, um sich emotional auf die Reise in die alte Heimat vorzubereiten, hatte Albin Lagergren nicht. Noch am Sonntag spielte der Linkshänder mit der schwedischen Nationalmannschaft im Kosovo und gewann souverän 30:16 – die anderen fünf schwedischen Löwen waren verletzt, wurden geschont oder nicht berücksichtigt. Der intelligente Rückraum-Stratege, der nur ungern im Mittelpunkt steht, kam vor dieser Saison aus Magdeburg nach Mannheim. Und dass sich Lagergren langsam aber sicher immer wohler fühlt, war in den vergangenen Ligaspielen deutlich zu sehen. An den Weg in die Gäste-Kabine der Getec Arena muss er sich aber wohl erst noch gewöhnen.

> Die Historie: Beim letzten Mal gab’s Pizza. Lässig posierte Uwe Gensheimer damals mit der italienischen Spezialität im Mund mitten in der menschenleeren Getec Arena. Mikael Appelgren saß nicht nur daneben und strahlte, sondern präsentierte gleichzeitig stolz den Spielberichtsbogen. Mit 32:28 hatten die Löwen damals – das war Ende September des vergangenen Jahres, als Andy Schmid noch blond gefärbte Haare hatte – beim SC Magdeburg gewonnen. Es war ein extrem wichtiger Erfolg, der der Mannschaft um Ex-Trainer Kristjan Andresson zeigte, dass sie auch bei Topteams in stressigen Situationen die Nerven behalten kann. Vor allem die Erfahrung zahlte sich aus – Routinier Alexander Petersson übernahm damals in den Schlussminuten die Verantwortung. Zuletzt wurde der 40-jährige Isländer aber immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen.

Ob sich Gensheimer und Co. bei einem Auswärtssieg wieder eine Pizza in den Ofen schieben lassen?