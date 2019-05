Von Daniel Hund

Mannheim. Spiel, Spaß - aber keine Spannung. Es ging locker von der Hand, was die Rhein-Neckar Löwen da am Sonntag gegen die SG BBM Bietigheim auf die Platte zauberten. Es wurde gelacht, gescherzt und getroffen. 30:15 (16:8) hieß es am Ende vor 6521 Zuschauern in der SAP Arena. Auch dank Jannik Kohlbacher, dem Kreisarbeiter der Badener. Mehrfach lag das 110 Kilo schwere Kraftpaket senkrecht in der Luft, schaffte Räume und traf dreimal selbst. Danach wurden Autogramme geschrieben und Selfies mit dem Nationalspieler geschossen.

Nach so einem Spiel macht man das gerne, befindet quasi sich im Dauergrins-Modus. "Heute", lächelt Kohlbacher, "heute können wir sehr zufrieden sein. Unsere Abwehr war richtig stark und die Fehlerzahl im Angriff gering." Hinterher gab es dann gleich noch eine Kampfansage obendrauf: "Unser Ziel ist es jetzt, dass wir auch die restlichen Spiele alle gewinnen."

Fünf sind es noch. Teilweise auch knifflige Auswärtsaufgaben - aber lösbare. Vor allem dann, wenn man so auftritt wie in den letzten beiden Partien. Da erinnerten Andy Schmid und Co. an die Meister-Löwen der Jahre 2016 und 2017. Hungrig und bissig - eiskalt.

Heimsieg! Unsere Löwen zeigen 60 Minuten lang eine engagierte Leistung und lassen einer kämpferischen SG BBM Bietigheim so keine Chance!#1team1ziel #loewenlive pic.twitter.com/9BT1F1ygFE — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) 5. Mai 2019

Zum Spiel: Es war ein Mega-Start, den die Gelben hinlegten. Hinten der schier unüberwindbare Mikael Appelgren im Tor, vorne die Lufthoheit im Rückraum. Schnell stand es 4:0 (7.). Da kann man als Gäste-Trainer schon mal ins Grübeln kommen: Hannes Jon Jonsson blies die Backen auf, kratzte sich an der Stirn und legte sichtlich irritiert die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch. Auszeit! Darüber reden, wie es besser geht. Das Problem der Bietigheimer: Es wurde nicht wirklich besser.

Das Kuriose am Sonntagnachmittag im "Ufo": Bis zum 12:3 (19.) hatten eigentlich nur Löwen getroffen. Alle drei Treffer des Kellerkinds gingen auf die Kappe von Maximilian Trost, der noch in der letzten Saison für die Löwen II auf der Platte stand. "Für Max freut mich das ganz besonders", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "er hat in den letzten Jahren oft bei uns mittrainiert. Toll ihn jetzt so zu sehen."

In die Pause stiefelten die Löwen mit einer 16:8-Führung. Ganz souverän also, aber wunschlos glücklich waren sie nicht. Denn auf den perfekten Start folgte einmal mehr ein kleines Leistungstief. Jacobsen nickt: "Da waren fünf Minuten in der ersten Halbzeit dabei, die mir nicht so gefallen haben." Nach dem Wechsel hatte der Däne sein Lachen aber rasch zurück. Er wechselte munter durch, spielte im Angriff phasenweise fast komplett mit der zweiten Reihe.

Was bleibt, ist die Frage: Warum präsentieren sich die Löwen nicht schon die ganze Saison so abgezockt wie zuletzt? Ein Lösungsansatz ist sicher der, dass man momentan einfach immer wieder mal durchschnaufen kann. Die Wahnsinns-Zeiten, in den teilweise zehn Spiele pro Monat anstanden, sind vorbei. Jacobsen sagt: "Wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, uns gezielt auf jeden Gegner vorzubereiten und auch mal einen Ruhetag einzubauen. Das ist viel wert."

Regeneration heißt das Zauberwort. Einfach mal ausschlafen. Für Jacobsen ist das im Normalfall eigentlich ein Fremdwort. Der Weltmeister-Macher mit einem Lächeln auf den Lippen: "Am liebsten spiele ich natürlich um die Meisterschaft. Aber kürzlich habe ich wirklich seit Ewigkeiten mal wieder eine Nacht gehabt, in der ich über sieben Stunden geschlafen habe."

Und Pokale hat er ja eigentlich auch schon genug.

Spielfilm: 6:0, 10:2, 13:7, 16:8 (Halbzeit), 19:10, 24:14, 28:14, 30:15 (Endstand).

Löwen: Schmid 6/1, Lipovina 2, Radivojevic 4, Tollbring 7/3, Mensah Larsen 1, Fäth 4, Guardiola 3, Kohlbacher 3.

Bietigheim: Claus 1, Schäfer 1/1, Ronningen 1, Link 3, Trost 5, Döll 1, Emanuel 1, Marcec 2.