Ein Bild, an das sich die Löwen-Fans im November gewöhnen müssen. Die SAP Arena bleibt auch am Sonntag gegen Balingen leer. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Es ist verflixt. Während die Handballer der Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Wochen ihre Heimspiele in der SAP Arena – der Halle mit dem größten Fassungsvermögen der Liga – gänzlich ohne Zuschauer austragen mussten, weil die Stadt Mannheim das vorgelegte Hygiene-Konzept nicht genehmigte, spielte die Konkurrenz – in teilweise weitaus kleineren Sportstätten – vor mehreren tausend Zuschauern. Es rieben sich viele Menschen verwundert die Augen.

Nun, so teilten die Löwen gestern mit, wurde das überarbeitete Hygiene-Konzept akzeptiert. Fans in der Arena wird es aber im November trotzdem nicht geben, weil ab Montag der neue Beschluss der Bundesregierung für Profisportler gilt. Ungünstiges Timing.

Ungünstiges Timing

"Das ist ein weiterer schwerer Schlag für uns, wenngleich wir diese Entscheidung akzeptieren", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann vor dem anstehenden Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen HBW Balingen-Weilstetten. Zudem sind zwei weitere Bundesliga-Heimduelle (Lemgo und Wetzlar) sowie ein Euro-League-Heimspiel (Pelister Eurofarm Bitola) betroffen.

Grundvoraussetzung für die Zulassung von Zuschauern soll zudem gewesen sein, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Tag vor einem Heimspiel die Grenze von 35 nicht überschreitet. Mannheim liegt aktuell deutlich darüber.

Und dennoch: Für die Löwen ist es ein Schritt nach vorne. Sollten die Maßnahmen fruchten, der Wert nach unten gehen und die Beschlüsse Zuschauer im Dezember erlauben, könnten erstmals in dieser Saison wieder Fans in die Multifunktionshalle gelassen werden. Laut Mitteilung dürfte man dann 2 800 Zuschauer begrüßen – damit wäre zumindest für jeden Dauerkarten-Inhaber ein Platz frei.

So richtig beeinflussen können die Löwen im anstehenden November aber nur, was sportlich auf dem Spielfeld passiert. Gegen die Gallier von der Alb, wie sich die Gäste aus Balingen nennen, wird es nun erstmals darauf ankommen, den schwedischen Doppel-Ausfall von Andreas Palicka und Mikael Appelgren im Tor zu kompensieren. Es dreht sich also alles um Nikolas Katsigiannis. Er sagt: "Das ist eine junge, kämpferische Mannschaft und überhaupt kein Selbstläufer, sondern ein schweres Spiel." Der 38-Jährige muss es ja wissen, schließlich hat er selbst in Balingen gespielt. "Katze" sagt: "Wir haben jetzt 8:2-Punkte, das ist schon gut. Aber 10:2 klingt besser."

Wer den Routinier im Kasten unterstützen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Niklas Gierse und David Späth, die zuletzt in der 3. Liga und A-Jugend-Bundesliga aufgelaufen waren, sind verfügbar – ihre Spiele wurden kurzfristig abgesagt. Generell würde es sich momentan anbieten, der Jugend eine Chance zu geben. Denn nach dem Auftritt gegen Balingen steht zunächst ein Auswärtsspiel in Magdeburg an – das nächste Knaller-Duell steigt dann erst wieder am 13. Dezember, wenn man die SG Flensburg-Handewitt empfängt. Gut möglich, dass zu diesem Zeitpunkt entweder Palicka oder Appelgren wieder fit ist.

Wieso also bis dahin nicht auf "Katze" und die Jugend setzen?