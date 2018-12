"Das Tempospiel nach vorne hat uns sehr geholfen": Löwen-Mittelmann Andy Schmid ist auch am Samstag wieder in Göppingen gefordert. F.: vaf

Von Tillmann Bauer

Mannheim. Irgendwie war es eine skurrile Situation. Nachdem die Rhein-Neckar Löwen im Bundesliga-Spitzenspiel den SC Magdeburg aus der Arena gefegt hatten, strahlte Mikael Appelgren über beide Ohren. Wieder einmal. Und dass, obwohl der schwedische Schlussmann 60 Minuten auf der Bank saß und nicht einmal in das Spielgeschehen eingreifen durfte. Zum Held des Tages schwang sein kongenialer Partner Andreas Palicka auf. Er brachte die Magdeburger Schützen zur Verzweiflung und schien gerade in der ersten Halbzeit unüberwindbar. Letztendlich stand eine Gesamtquote von knapp 44 Prozent gehaltener Würfe. Es war eine Weltklasse-Leistung. Wieder einmal.

Der Grund dafür, dass am Ende beide Schlussmänner gemeinsam strahlten, war eine überraschende Verkündung bereits vor dem Anpfiff des Topspiels. Appelgren bleibt bis 2023 ein Löwe und verlängerte sein Arbeitspapier, das noch bis 2021 lief, vorzeitig. "In Schweden feiert man Nikolaus eigentlich nicht", lachte Appelgren, "aber heute können wir zwei wichtige Punkte bejubeln." Einen kleinen Spaß für seinen Kollegen hatte er auch noch parat:

"Ich glaube Palle hat das mit der Vertragsverlängerung schon mitbekommen", sagte er. Deshalb habe er sich wohl angestrengt und so ein starkes Spiel gemacht. Palicka konterte prompt. Was er denn dazu sage, weiterhin die Position mit Appelgren teilen zu müssen, wurde er gefragt: "Oh man, ich bin natürlich sehr sauer", grinste er und schob die ernst gemeinte Antwort hinterher: "Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich riesig darüber - ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen."

Dank einer aggressiven Deckung schaffte man es gegen Magdeburg über schnelle Gegenstöße leichte Tore zu erzielen. Man ließ dem SCM kaum eine Chance zum Verschnaufen, die Gäste aus dem Osten wurden förmlich überrannt. War das die bisher beste Halbzeit der Löwen in dieser Saison? "Ja, das kann man schon so sagen", urteilte Kapitän Andy Schmid in den Katakomben, "wir haben eine unglaublich starke Deckung gestellt und das Tempospiel nach vorne hat uns sehr geholfen."

Als Zeichen an die Liga würde Schmid diesen Sieg aber nicht betiteln. Man wisse, was man könne und freue sich einfach, dass man dies mal wieder zeigen konnte. "Es ist schwierig jedes mal von Aufwärts- und Abwärtstrends zu reden", so der Schweizer, "wir kämpfen uns Schritt für Schritt nach vorne." Sehr wichtig sei es aber gewesen, dass man gewonnen habe. Schmid: "Denn Verlustpunkte hätten diesmal extrem weh getan."

Eine kompakte Abwehr kann man auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Frisch Auf! Göppingen (20.30 Uhr) gut gebrauchen. "Da erwartet uns eine hitzige Atmosphäre", blickt Chefcoach Nikolaj Jacobsen voraus, "wenn man keinen guten Tag hat, dann verliert man dort." In Göppingen habe es jede Mannschaft schwer, man müsse eine richtig gute Leistung abliefern, um dort bestehen zu können.

Das kann Schmid nur bestätigen. Schließlich musste man im vergangenen Jahr in der EWS Arena eine bittere Niederlage einstecken. "Göppingen ist immer heiß zuhause und hat aktuell einen guten Lauf", sagte Schmid, "das wird ein Spiel auf Biegen und Brechen - da werden wir wieder so konzentriert spielen müssen."

Diesmal steht dabei aber wohl Appelgren zwischen den Pfosten. "Jetzt ist er wieder dran", lachte Palicka nach seinem Gala-Auftritt, "ich bin mir sicher, dass er in Göppingen überragend halten wird." Wenn nicht, gäbe es ja noch eine passable schwedische Alternative.